中关村在线消息：2019中国互联网大会已经于7月9日上午在北京正式开幕，本届大会主题为“创新求变再出发 优质发展谱新篇”。本次大会上腾讯以“科技向善”为主题的展区，将重点展示通过大数据及人工智能产品助力公益事业发展。



2019中国互联网大会：腾讯推公益守护计划

腾讯方面指出，“守护者计划”是腾讯公司发挥安全大数据、核心技术和海量用户优势推出的反电信网络诈骗公益平台。本计划拥有四大使命：联合政府行业，构筑互联网安全生态体系;协助破案，斩断网络黑色产业链;输出技术能力，提供对抗网络黑产解决方案;立体化宣传，强化民众网络安全意识。2018年，腾讯守护者计划协助全国警方破获涉及视频、广告、个人信息、金融诈骗、木马等各类网络黑产案件145件，抓获人员超过3200人，涉案金额超过110亿元。

除了“守护者计划”外，腾讯还展示了“宾果反诈骗防控系统”，其运用机器学习、人工智能技术对诈骗行为特征建模分析，事先感知全球各地的诈骗窝点和高危受害人群体，通过向警方推送，协助警方劝阻受害人。在配合警方对受害人进行劝阻的过程中，不断的完善和较准识别模型据统计。目前，宾果识别网络诈骗的准确率达到了99%。宾果自上线以来，向全国各地公安机关累计推送预警11万多条，覆盖全国31个省市自治区，为群众避免经济损失20亿元。

“腾讯110”举报平台受理网络诈骗、网络传销、公民信息售卖、黄赌毒等各类违法违规行为。通过腾讯大数据及网络安全技术方面的能力，搭建统一的举报柔性操作平台，拥有着业内领先的欺诈类举报闭环服务体系。截至2018年底，腾讯110平台累计用户5370万，受理用户有效举报1247万次，打击违法违规帐号数239万。其中，平台受理举报打击最多的类型为诈骗类，占48%。

守护者计划·腾讯优图AI寻人项目，依托腾讯优图实验室的计算机视觉技术，自研祖母模型，对人脸的成长变化进行模拟建模，生成可供学习的脸部样本，再利用深度神经网络算法学习成长过程中的变化，将识别的精准度提升至超过96%。截止2019年6月，共计协助四川、广东警方找回了8名被拐超过10年的孩子，其中年龄跨度最大的长达19年。

微光行动是腾讯针对抑郁自杀人群发起的关爱行动，旨在通过产品更新、举报流程优化、引入专业团队运用AI技术优化自杀类举报发现及处置、警企合作共建绿色生命通道等方式，劝阻救助自杀人群。

“企鹅爱地球”公益项目，致力于用科技力量助力自然生态保护，并打造安全和谐的互联网生态环境。该项目开通了举报非法野生物贸易信息的渠道，建立了快速处置举报信息、联动执法机关打击的治理机制。截至2019年1月，举报平台已累积处置近5800个相关的违规账号，并梳理用户举报线索移交至国家执法部门，协助执法部门破获了多宗非法贩卖野生动植物案件。

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