工信部陈肇雄：加快5G、AI等新型基础设施建设

中关村在线消息：7月9日第18届中国互联网大会召开。工业和信息化部副部长陈肇雄出席大会并致辞。



工业和信息化部副部长陈肇雄

陈肇雄表示，互联网作为数字化浪潮的重要驱动力，推动数字经济成为经济增长的新引擎、新模式、新空间。以习近平同志为核心的党中央高度重视互联网发展和治理工作。近年来，人民群众在信息化发展中的获得感、幸福感、安全感显著提高，互联网企业创新力、竞争力、影响力持续提升，数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用不断释放，互联互通、共享共治的网络空间命运共同体加快打造。

陈肇雄强调，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展是跨越关口的迫切要求和重要举措。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展的根本要求，推动互联网持续健康快速发展，促进数字经济与实体经济深度融合。创新求变再出发，转型发展谱新篇。

一是突破核心关键技术，掌握发展主动权。完善创新生态，健全产学研深度融合的技术创新体系。加强基础科学前瞻布局，提升原始创新能力。加快推进关键核心技术突破，掌握一批杀手锏、颠覆性、非对称技术。

二是升级基础设施，增强发展支撑力。加快5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，提升传统基础设施智能化水平，构建高速、智能、泛在、安全、绿色的新一代信息网络，形成适应数字经济与实体经济融合发展需要的信息基础设施体系。

三是深化融合应用，壮大发展新动能。推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，促进产业数字化、数字产业化，加快一二三产业数字化、网络化、智能化转型，培育新应用、新模式、新业态，拓展数字经济新空间，不断形成新增长点、新动能。

四是加强网络治理，优化发展大环境。强化安全保障，全面提升关键信息基础设施、网络数据、个人信息等安全保障能力。深化“放管服”改革，营造公平、公正、非歧视的市场环境。深化电信普遍服务，提升数字经济包容性，缩小数字鸿沟。加强国际合作，高质量建设“数字丝绸之路”，构建网络空间命运共同体。

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