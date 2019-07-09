获手游加速最高标准 ROG游戏手机2发布时间公布

中关村在线消息：今日，ROG在官方微博宣布，ROG电竞游戏手机2代将于7月23日14:00在北京凯迪拉克M空间正式发布。同时腾讯游戏官方微博表示该机将拥有目前手游领域加速的最高标准。

ROG官方微博表示将于7月23日发布ROG电竞游戏手机2

据了解，这是ROG发布的第二款电竞游戏手机。此次ROG Phone 2将与腾讯游戏深度合作。腾讯不仅为其进行了大量的游戏适配，还获得了由腾讯技术支持的Storm网络加速方案，将会有专属的加速服务器。



腾讯游戏官方微博表示ROG电竞游戏手机2代将拥有目前手游领域加速的最高标准

据腾讯官方表示，采用了Storm网络加速方案的ROG电竞游戏手机2代将拥有目前手游领域加速的最高标准。并宣布《王牌战士》游戏将率先开启Storm网络加速方案。



腾讯官方表示《王牌战士》游戏将将率先测试Storm网络加速方案

此前，国漫《一人之下》改编的手游官方也联合ROG与腾讯发布声明表示，该手游将推出120Hz超高帧率定制版。



ROG联合腾讯游戏与一人之下推出120Hz手游

此前，这款手机已经通过了国内的3C认证。



华硕ROG Phone 2 3C认证信息

认证信息显示，华硕ROG Phone 2具体型号为ASUS 1001DB，其采用了与ROG Phone相同的30W（10V/3A）快充规格。

此外，据目前的消息汇总来看，华硕ROG Phone 2将采用一块刷新率高达120Hz的屏幕，核心搭载高通骁龙855处理器。

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