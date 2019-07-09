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    史上最贵：Apple I用户说明手册被拍出上万美元高价

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：近日，一份Apple I用户说明手册在波士顿RR拍卖网站上拍卖，目前最高出价为9422美元，最终成交价格或将超过1万美元。

    史上最贵：Apple I用户说明手册被拍出上万美元高价
    1976年，苹果公司发布了第一台苹果电脑Apple I

    1976年，苹果公司发布了第一台苹果电脑Apple I。这台苹果初代电脑当时只生产了200多台，其中175台被售出。如今40多年过去，Apple I已成为颇具价值的收藏品。在近几年的拍卖市场上，Apple I最高拍卖价为90.5万美元。

    RR拍卖行副总裁Bobby Livingston说：“目前已知苹果Apple I的原始操作手册的存世数量极为有限，只有65本左右。这使得该手册成为世界上最有价值、最成功公司的极有意义的藏品。”

    这本手册保存状态完好，只有边缘有一条裂缝，封面内部有一个轻微的圆形污点。手册里完整解释了如何设置和使用Apple I以及显示器，另外还有乔布斯写的文章和名片、苹果早期的彩虹贴纸等等。

    史上最贵：Apple I用户说明手册被拍出上万美元高价
    苹果Apple I的原始操作手册只有65本左右

    竞拍将于美国东部时间7月10日下午7点开始。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：史上最贵：Apple I用户说明手册被拍出上万美元高价http://news.zol.com.cn/721/7214172.html

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