史上最贵：Apple I用户说明手册被拍出上万美元高价

中关村在线消息：近日，一份Apple I用户说明手册在波士顿RR拍卖网站上拍卖，目前最高出价为9422美元，最终成交价格或将超过1万美元。



1976年，苹果公司发布了第一台苹果电脑Apple I

1976年，苹果公司发布了第一台苹果电脑Apple I。这台苹果初代电脑当时只生产了200多台，其中175台被售出。如今40多年过去，Apple I已成为颇具价值的收藏品。在近几年的拍卖市场上，Apple I最高拍卖价为90.5万美元。

RR拍卖行副总裁Bobby Livingston说：“目前已知苹果Apple I的原始操作手册的存世数量极为有限，只有65本左右。这使得该手册成为世界上最有价值、最成功公司的极有意义的藏品。”

这本手册保存状态完好，只有边缘有一条裂缝，封面内部有一个轻微的圆形污点。手册里完整解释了如何设置和使用Apple I以及显示器，另外还有乔布斯写的文章和名片、苹果早期的彩虹贴纸等等。



苹果Apple I的原始操作手册只有65本左右

竞拍将于美国东部时间7月10日下午7点开始。

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