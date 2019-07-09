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    小米MIX 4宣传海报曝光 这配置有点夸张

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：小米MIX系列自第一代开始，凭借强悍的性能和超前的设计赢得了许多用户的喜爱，同时也开启了国产全面屏手机的普及大潮。近日，有网友曝光了一个疑似小米MIX4产品配置页面。

    小米MIX 4参数配置曝光 或搭载屏下镜头实现全面屏
    网曝小米MIX4配置图

    图片显示，小米MIX4正面将采用真全面屏的设计，采用隐藏式的屏下摄像头，屏幕为三星2K分辨率的AMOLED屏幕。核心搭载高通骁龙855旗舰处理器，配备最高为16GB+1TB存储组合，并采用最新的UFS 3.1闪存规格。电池容量为4500mAh，且支持100W有线快充以及50W无线充电。

    小米MIX 4宣传海报曝光
    小米王腾表示MIX 4不会使用三星GW1传感器

    从曝光的配置上来看小米MIX4的配置非常强劲，但其真实性有待考证。因为该页面显示小米MIX4将搭载6400万像素主摄，但小米高管王腾此前已经公开表示，小米MIX 4相机将搭载比三星6400万像素GW1更高规格的传感器。

    小米MIX 4宣传海报曝光
    小米潜望式摄像头设计专利

    不过，近日小米旗下一则潜望式摄像头的专利曝光，有传闻MIX 4很有可能会首发该技术。根据以往的惯例，小米MIX系列通常是在每年秋季发布，预计将会在今年的10月份左右正式推出，大家耐心等待吧。

    （本文图片来自网络）

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