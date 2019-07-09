中关村在线消息：近日据美国财经CNBC援引摩根大通周一发布的研究报告称，苹果明年发布的新款iPhone很可能会重新驱动这款旗舰产品的增长。



国外调研预测：明年新款iPhone将推动销售增长

摩根大通分析师萨米克·查特吉在报告中表示：“我们对2020年的乐观看法基于对4款新iPhone发布，以及更重大硬件配置升级的预期。”

“我们预计，2020年9月发布的全部3款iPhone（分别为5.4、6.1、6.7英寸屏幕）都将采用OLED显示屏和5G基带芯片（支持毫米波频谱），以及3款机型中至少有两款将搭载后置的3D传感功能。这将带来行业领先的虚拟现实/增强现实能力，可用于开发订制应用，包括游戏。”

新功能也会推动iPhone的升级。查特吉预计，2020年的新款iPhone将会有几大卖点，包括OLED屏幕、高速基带芯片，以及虚拟现实功能。



目前，只有iPhone XS和iPhone XS Max搭载OLED屏幕。这种屏幕在功耗和显示质量方面有优势，但比液晶屏的成本要高。

此外，即将推出的5G网络有可能大幅提升下载速度。苹果目前的手机前置摄像头采用3D传感技术，而摩根大通分析师预计，到2020年，苹果手机的后置摄像头也将搭载这种技术。

查特吉将苹果到今年底的目标股价从233美元上调至239美元，这一目标股价相对于周一收盘价有19%的上涨空间。摩根大通预计，苹果2020年将售出1.95亿部iPhone，高于2019年的1.80亿部。苹果于2018财年底停止披露销量数据。

查特吉还预计，2020年苹果将会发布一款低价iPhone，尺寸与iPhone 8相仿，但不会搭载5G基带芯片和OLED显示屏。

（文中图片来自互联网）

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