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    三星Note 10+全配置信息流出：骁龙855+1TB存储

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：7月9日消息，近日国外知名网站PhoneArena放出了一份三星新旗舰Galaxy Note 10+的具体配置信息。不过，PhoneArena也表示他们不敢确认目前得到的配置就是完全准确的，毕竟大部分都来自爆料。

    三星Note 10+全配置信息流出：骁龙855+1TB存储
    三星Note 10+全配置信息流出：骁龙855+1TB存储

    根据目前的信息，Galaxy Note 10+将会采用6.8英寸AMOLED屏幕，分辨率为3040*1440，并支持HDR视频。同时，该机将搭载骁龙855处理器，相机上采用后置四摄像头，分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头+TOF镜头，并支持4K HUD视频录制。

    三星Galaxy Note 10+的机身存粗最大容量将会达到1TB，电池容量为4170mAh，并支持快充。同时，三星Galaxy Note 10+还将支持NFC功能，配备Type C接口，支持蓝牙5.0，并采用Nano SIM卡。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Note 10+全配置信息流出：骁龙855+1TB存储http://news.zol.com.cn/721/7214013.html

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