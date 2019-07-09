泰雷兹：明年发布5G SIM卡 有三大优势

中关村在线消息：在MWC19上海展会旗舰，泰雷兹5G技术副总裁Benoit Jouffrey在接受采访时表示，明年将会发布真正的5G SIM卡。

此前，中国移动董事长杨杰曾承诺用户不换卡不换号即可开通5G服务，并且在试点城市推出了这项服务；中国联通和中国电信也表示用户使用5G不需要换卡换号。



Benoit Jouffrey表示明年将会发布真正的5G SIM卡

对此，Benoit Jouffrey指出：“因为现在的手机都是以NSA的方式，用4G的网络做鉴权，只有在下载的时候流量的速度使用5G的天线，所以用户不需要换卡。当网络迁移到SA架构的时候，无论是鉴权或者是下载都是用5G核心网去做的话，就意味着是需要用到5G SIM的阶段。”

他指出5G SIM卡有三大优势：对用户隐私的保护力度更大；在安全方面加载更强大的功能；在5G规范里大幅提升用户的体验。

此外，Benoit Jouffrey透露，eSIM会成为通信行业下一个大风口，泰雷兹正在大力推行跟eSIM相关的解决方案落地。

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