realme X蜘蛛侠限定版今日开售 价钱不变

中关村在线消息：上周，realme官方宣布将推出realme X《蜘蛛侠：英雄远征》电影定制礼盒版。今天上午10点这款蜘蛛侠限定礼盒版将正式开售。



realme X 蜘蛛侠电影定制礼盒版开售

realme X《蜘蛛侠：英雄远征》电影定制礼盒版是realme与蜘蛛侠电影合作，专门为粉丝们推出的。这款礼盒从包装到手机都充满了蜘蛛侠的炫酷元素，拥有蜘蛛侠定制版的手机壳以及专属主题。而手机主体则与realme X普通版相同，采用了蒸汽白的配色版本。



realme X 蜘蛛侠版还拥有专属手机壳与UI设计

配置方面，realme X正面搭载一块6.53英寸三星AMOLED屏幕，屏占比高达91.2%，前置1600万像素升降摄像头，后置4800万+500万像素双摄像头，全系标配骁龙710处理器，仅提供8GB+128GB存储组合，电池容量为3765mAh电池，采用屏下指纹技术。

价格方面，这款限定礼盒版仅提供了8GB+128GB一种存储组合，售价为1799元，与普通版首发价保持一致。

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