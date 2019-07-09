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    谷歌手机Google Pixel 4（全网通）

    谷歌Pixel 4 XL最新渲染图曝光 正面设计确认

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：日前，国外知名数码爆料人onleaks放出了谷歌Pixel 4 XL的最新渲染图。此次的渲染图确认了该机的正面设计，该机有望于今年秋季发布。

    谷歌Pixel 4 XL最新渲染图曝光 正面设计确认
    网曝Pixel 4 XL最新渲染图

    通过渲染图可以看到，Pixel 4 XL与上一代采用的刘海屏不同，谷歌这次采用了保留全部额头的方案，正面的整体视觉效果与索尼Xperia 1类似，不过该机的屏幕边角会更加圆润。另外，在屏幕上方的听筒左侧还放置了两颗前摄像头。

    谷歌Pixel 4 XL最新渲染图曝光 正面设计确认
    Pixel 4 XL正面设计基本确认

    背部设计与之前的爆料一致，在机身左上角放置了浴霸造型的三摄模组，其中有两颗尺寸稍大的摄像头应该分别是主摄与长焦镜头，其上方还有一颗尺寸小很多的镜头，应该是是3D ToF景深镜头。

    谷歌Pixel 4 XL最新渲染图曝光 正面设计确认
    Pixel 4 XL前置双摄

    另外，该机的电源和音量键都分布在机身右侧，底部拥有USB Type-C接口与两排扬声器开孔，取消了3.5mm耳机接口，机身四周都没有放置指纹识别模块。根据此前的消息，Pixel 4 XL将会搭载6.2至6.4英寸的屏幕，机身尺寸约为160.4x75.2x8.2mm，包含摄像头的机身厚度为9.3mm。

    （本文图片来自网络）

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