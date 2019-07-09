早报:乔布斯直指库克致命弱点 安卓收集用户信息

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

虎牙之后，斗鱼也即将上市。现在斗鱼已经确定了IPO定价区间。

斗鱼确定IPO定价区间：拟最多筹资约10.85亿美元



斗鱼确定IPO定价区间

游戏直播平台斗鱼向美国证券交易委员会（SEC）提交了最新的IPO（首次公开招股）招股书更新文件，将IPO定价区间设定在每股11.50美元到14.00美元之间。按这一定价区间的上限计算，斗鱼将最多筹集约10.85亿美元资金。



文件显示，斗鱼计划在此次IPO交易中提供44,924,730股美国存托股票，献售股东则将额外提供22,462,380股美国存托股票，每10股美国存托股票代表1股普通股。斗鱼不会从献售股东发售美国存托股票的交易中获得任何收入。

斗鱼的故事对于华尔街来讲已经没有新意，所以如何赢得投行放心，就要做出比虎牙更多努力。下面消息来自iPhone。

iPhone 11主板谍照首曝光：大电池、浴霸镜头



iPhone 11主板谍照首曝光

日前有来自中国的维修工程师曝光了一组2019年新款iPhone的主板谍照。新机主板依然遵循堆叠式双层结构，但和现款相比，组件的位置经过了重新排列，A13处理器的区域进行了拉长，同时缩小了的主板的宽度，这可能是为了新款iPhone全新的背部方形镜头模组，进行了优化设计。外媒预计，新款iPhone还可能会配备更大的电池。



此前曝光的CAD渲染图显示，今年的三款新iPhone分分别为iPhone XI、iPhone XI Max和iPhone XIR，继续采用刘海屏，屏幕尺寸分别为5.8寸、6.1寸和6.5寸。

iPhone11的小哥哥消息已经越来越多。从目前来看，iPhone11将成为iPhone历史上最不值得买手机。下面一则消息还是来自苹果，目前分析师已经开始看衰苹果。

苹果股票遭下调至“卖出” 秋季新机销量不被看好



苹果股票遭下调至“卖出”

投资机构Rosenblatt Securities的分析师调整了对于苹果股票的评级。分析师认为苹果股票明年将发生“根本性的恶化”，并且预测2019年下半年iPhone销量会令人失望。因此，该机构认为应当“卖出”苹果股票。



在一份投资者报告中，Rosenblatt Securities表示由于回购以及第二季度稳定指引，苹果股票近期出现反弹，但未来持有苹果股票的回报会减少。由于持有这一观点，Rosenblatt将苹果股票的评级从“中性”降至“卖出”，但依然认为目标价格为150美元。

当业界普遍不看好iPhone11之后，这就意味着苹果的好日子也快到头了。下面一则消息来自谷歌，他现在要玩快跨界了。

进军电信行业 传谷歌拟联手Dish成立美国第四大运营商



传谷歌拟联手Dish成立美国第四大运营商

谷歌母公司Alphabet董事艾伦·穆拉利 （Alan Mulally）近日与Dish Network举行了会谈，讨论联合创建美国第四家移动运营商的计划。初步的计划是，利用从另一家移动运营商T-Mobile手中收购的部分资产，由谷歌和Dish Network联合创建一家新的移动运营商。



目前谷歌正与Dish Network的谈判仍存在变数，不能确保一定会达成交易。如果谈判顺利，有望在两周至三周内达成一笔交易。

对此，谷歌发言人称，谷歌并未与T-Mobile谈判商讨创建第四家运营商事宜。但知情人士称：“谷歌与Dish Network的谈判是确定无疑的。”

谷歌现在越玩越大，估计这次是想着用另一种方式打上5G的快车。下面一则消息啊会是来自谷歌。

谷歌曝光iOS 12“死亡BUG” 苹果有话说



谷歌曝光iOS 12“死亡BUG”

谷歌Project Zero安全团队两天前披露了一项安全BUG，通过iMessage发送一段特定代码，会导致iPhone和Mac假死，Mac上还好解决，只要重启soagent服务就行；iPhone上情况就比较复杂了，由于会在解锁后反复崩溃，必须通过Find My iPhone清空手机数据才行。



不过大伙儿不用担心，这项BUG其实在4月份就发现了，但依照行业规则，需要等到厂商修复或者90天后才能公布，而iOS 12.3已经修复了这一BUG。

没啥担心的，谷歌在这方面还是相当有职业素养的。下面一则消息来自马斯克

马斯克：特斯拉将在今年年底升级旧款车辆芯片



特斯拉将在今年年底升级旧款车辆芯片

据美国科技媒体TechCrunch报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，公司“极有可能”在今年年末将旧款电动汽车的电脑芯片升级到最新的定制芯片，范围将涉及上万辆Model S、Model X和Model 3。



马斯克尚未提供其他细节。之前他曾表示，这次升级对购买了完整自动驾驶功能（该软件售价6000美元）的车主免费。特斯拉为客户提供两种不同的高级驾驶员辅助套餐：其一是Autopilot，其二为完整自动驾驶功能（FSD）。Autopilot即ADAS，提供自适应巡航控制和转向等组合功能，目前是新车的标准功能。FSD包括Summon以及Autopilot上的Navigate功能，其为主动制导系统，可以自动导航车辆驶入和驶离高速匝道等。

如果收费不高，这将是特斯拉有史以来最具诚意的一次升级。下面一则消息时说，乔布斯已经预料到库克不会做产品。

乔布斯直接评价库克：不是个做产品的人



库克与乔布斯

沃尔特·艾萨克森（Walter·Isaacson）是2011年发售的《史蒂夫·乔布斯传》一书的作者。在周一CNBC的采访中，他透露了这位已故苹果联合创始人对于库克不适合作为产品人的批判。“我在书中弱化了一下措辞。有些时候，我会弱化一些我觉得过分苛刻的言语。”艾萨克森说道。传记在2011年10月24日出版，当时正好是乔布斯离世后的第19天。



“在书中，史蒂夫谈到蒂姆·库克（Tim Cook）可以做成很多事情，然后他看着我，对我说，他不是一个做产品的人。”艾萨克森在采访中说道。“有时候当史蒂夫陷入痛苦时……当他很愤怒时，他会多说一些关于库克不是个做产品的人的事情。”艾萨克森回忆道，“我觉得自己在书中应该更多讲述与读者相关的事情，而不是这些抱怨。”

就目前来看，库克的确不会做产品，同时iPhone也在变得平庸。不过者不妨碍库克在苹果内部的人气。下面一则消息来自Pixel 4 XL。

谷歌Pixel 4 XL 高清渲染图曝光，约6.25英寸常规屏幕



谷歌Pixel 4 XL 高清渲染图曝光

据Pricebaba网站信息和OnLeaks爆料信息显示，此次曝光的谷歌Pixel 4 XL高清渲染图在屏幕方面，具有较高的屏占比，Pricebaba称OnLeaks已确认谷歌Pixel 4 XL屏幕尺寸，大约为6.25英寸。，此外，在顶部位置似乎包含双摄像头以及两个未知传感器。



由于这款设备上看不到指纹传感器，Pricebaba猜测谷歌Pixel 4 XL将采用屏下指纹传感器。至于整体尺寸，OnLeaks声称谷歌Pixel 4 XL的尺寸为160.4 x 75.2 x 8.2mm，相机的位置厚度为9.3mm。底部带有USB Type-C接口。可以在Type-C的两侧看到双扬声器。目前看起来，这款手机缺少3.5毫米音频插口。

看你了iPhone，或许Pixel 4 XL能让你眼前一亮。下面一则消息来自乐视，没错他又被追债了。

乐视网又被追债 这一次是1.32亿元



乐视网又被追债

乐视网发布公告称，收到北京仲裁委员会寄送的仲裁申请书，上海渤楚请求裁决包括公司在内的4家企业支付股权回购款1.32亿元。



公告显示，4家企业包括，乐视网信息技术（北京）股份有限公司；乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司；北京鹏翼资产管理中心（有限合伙）；乐视体育文化产业发展（北京）有限公司。

乐视网距离退市进入倒计时。下面一则消息来自Facebook。

Facebook加密货币Libra遭印度质疑 恐被禁



Facebook加密货币Libra遭印度质疑

印度经济事务部长苏哈什·加格(Subhash Garg)近日接受采访时表示:“Facebook新型货币的设计尚未得到充分解释。但不管它是什么，它都将是一种我们并不熟知的私有加密货币。”



在禁止银行从事加密货币交易之后，印度政府和印度央行实际上都宣布加密货币"非法"。虽然印度央行已经实施了限制措施，但政府正在起草一项法律，对使用加密货币的行为进行严厉惩罚。

Facebook加密货币Libra目前已经推迟发布，可见社会对于加密货币还是不能接受。下面一则消息来自隐私保护。

研究称多达1325个Android应用未经许可收集用户数据



1325个Android应用收集用户信息

国际计算机科学研究所（ICSI）的研究人员发现，即使是在用户明确拒绝授权之后，仍有多达1325个Android应用能绕过限制，从用户设备上收集精确的地理位置数据和手机序列号等信息。



这一研究结果凸显了用户想要保护自己的在线隐私是多么困难，特别是在连接到手机和移动应用时更是如此。科技公司拥有成亿人的海量个人数据，包括他们去过哪里、有哪些朋友以及有什么兴趣爱好等。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报:乔布斯直指库克致命弱点 安卓收集用户信息http://news.zol.com.cn/721/7213924.html