晚报：小米MIX 4现身国外商店 斗鱼回应17日上市

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。





据外媒报道，近日国外知名购物网站91mobiles上出现了一款小米新机小米Mix4。这个商店的信息中，不仅有手机的外形，还包括了手机的具体配置。不出意外的是，小米Mix4依旧是全面屏。该机将采用骁龙855处理器，并将搭载6GB RAM+128GB ROM存储组合。电池容量为4500mAh，并且在半个小时就可以充足50%的电。

Z点评：人们期待的小米MIX4的黑科技，好像并没有到来。

新iPhone或将在印度生产 初期月产仅约25万部





据外媒报道，苹果要求富士康8月起在印度组装今年最新款的iPhone，初期月产量25万部。如果消息属实，那么今年新的iPhone将有七到八成是从印度出口全世界；同时这也将是富士康首次在非大陆厂区生产年度新款iPhone。关于这则消息，富士康还未给出回复。

Z点评：苹果在印度生产新机已经喊了很长时间了，只是这产量似乎有点感人。

疑似索尼Xperia 20新机曝光：带鱼屏加FHD+分辨率





近日有外媒曝光了索尼新一代旗舰产品Xperia 20的一些信息。Xperia 20型号为J8210，具体配置为：配备6英寸屏幕长宽比为21：9的“带鱼”显示屏；显示屏分辨率为FHD＋；前置摄像头规格未知，后置1200万+1200万像素双摄；搭载高通骁龙710处理器，机身储存为4/6GB内存+64/128GB。

Z点评：似乎索尼对于自家手机的定位还是不清晰，前景难言明朗。





今天有传言显示，斗鱼即将于7月17日正式在纳斯达克上市，并将于近期更新在SEC的准上市版招股书。随后，斗鱼直播在接受新浪科技采访时表示，一切有关上市的事宜将以招股书为准，他们没有什么新消息披露。

Z点评：斗鱼何时能上市恐怕是大多数人关心的问题，不过现在看来，恐怕还得等等。

海信发布全球首台叠屏电视U9：售价17999元





今天，海信在北京召开了发布会，推出了全球首台叠屏电视U9。作为全球首台叠屏电视，其最大的特点是使用了上下两块面板的叠屏，提高了电视的色彩展示效果，视觉效果更佳。海信U9目前只有65英寸一个版本，搭载海信自研芯片，配备了4GB+64GB的存储组合。目前该版本售价为17999元。明年会推出55英寸和75英寸两个版本。

Z点评：海信的电视新品用上了新技术，值得期待。

新iPhone XR宝石蓝绿、薰衣草紫配色上手图曝光





近日，有外媒放出了iPhone XR 2代的全新配色上手图。新款iPhone XR将会拥有宝石蓝绿、薰衣草紫两个颜色，而且苹果将用这两款颜色取代现有的蓝色和珊瑚色，而白色、黑色、黄色和红色会继续保留。

Z点评：相比性能上的提升，确实很多人更在乎有没有更漂亮的颜色。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）







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