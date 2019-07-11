199买块“糖”：谁用了都说甜

辛劳一天，到家就需要来一点儿乐趣，来点儿音乐，来一些放松。

今天笔者给大家带来一款不能甜嘴，但能甜心的“方糖”。

同时笔者也买了回来亲自给大伙儿试了试，下面就带大家一起来看看。



这是包装盒正面图

包装外观很简洁干脆，没有多余的设计，打开之后产品很直接的出现在眼前。



这是开箱之后的全家福

开箱之后：盒子、天猫精灵方糖主体、电源线、说明书和介绍彩页

没有多余的东西，干脆



这是拿在手里的感觉

先抛开其他的那些不管，天猫精灵方糖的主体拿在手里就是这个样子



为了方便大家更好的了解它的尺寸，笔者从多个角度进行了拍摄



这个是它的背面

背部也很干脆，只有两个插口，其中圆形的是电源接口





这是顶部

顶部有三个按钮，上面有对应的图标，相信很多小伙伴都能很轻易的弄懂它们的功用



从左到右依次是：音量减、静音/麦克风/开关、音量加

按键反馈适中，不是软塌塌的，按下去有清脆的声音

按键上方有一个天猫的小型logo，再上方有两个麦克风



这是底部

顶部中间突出的一块是防滑橡胶垫

笔者试了一下，防滑效果OK，日常的小意外足以应对



整体的样子

外观看完之后，笔者就很干脆地接上了电源，于是就有了下面的内容



这是接上电源后的样子

接上电源后，在手机上下载App按操作进行连接，就可以完成适配

之后就可以看到顶部中间按键的周围有一圈灯带亮起，灯带的颜色可以从App里自定义

当一切设置好之后，你就可以坐在椅子上大声呼叫：“天猫精灵”了



只需要喊“天猫精灵”即可唤醒

查天气、查车牌限行、查我的快递信息、给我的手机充话费、讲故事背诗讲笑话等都可以

让笔者眼前一亮的是竟然可以查垃圾分类

只要唤醒天猫精灵方糖，对它说“垃圾分类”，它就会问你需要仍什么

说出要扔的垃圾后，它就会告诉你这个垃圾属于什么类的垃圾，非常方便

笔者试了一下“鱼骨头”，它很快就告诉我属于湿垃圾了

不仅如此，天猫精灵也可以接入智能家居设备，开灯调空调都可以实现

下面有一个演示视频，大家可以看看

怎么样？是不是觉得有意思？感兴趣的小伙伴可以来一台尝试一下

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