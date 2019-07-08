中关村在线消息：7月8日消息，据外媒报道，近日特斯拉首席执行官艾隆·马斯克(Elon Musk)在Twitter上互动时表示，特斯拉目前正在筹划着特斯拉网络(Tesla Network)，这一计划将会让特斯拉汽车作为机器人出租车运营。如果特斯拉的自动驾驶系统完成，那么他们将停售汽车。



马斯克又出狂言 搞定自动驾驶技术就停售汽车

这些言论依旧是来自马斯克在与网友互动时提到的。马斯克承认了留给特斯拉汽车的时间不多了。因为硬件升级的关系，特斯拉汽车的价格未来很有可能上涨数倍，而这些是普通消费者无法承担的。而对于特斯拉来说，售卖自动驾驶系统显然可以作为一个选项，另外将这些可以自动驾驶的车辆作为出租车来运营也是一个不错的选择。

此前，摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师亚当·乔纳斯(Adam Jonas)发布了一份投资者报告，报告中他非常看好特斯拉自动驾驶未来的前景，并认为这样的他们所研发的技术目前被严重低估。

乔纳斯认为，外界投资者们严重低估了自动驾驶的价值，许多投资者并没有明确地将该业务纳入他们对特斯拉的估值中。乔纳斯还表示，自动驾驶的潜力非常巨大，它已经远远超越了特斯拉自身的汽车制造。同时，特斯拉的充电站基础设施网络、太阳能和储能产品、电动汽车电池的潜在业务也应该被投资者所重视。





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