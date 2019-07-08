中关村在线消息：7月8日消息，在今天的荣耀9X 麒麟810技术沟通会上，荣耀副总裁熊军民透露，去年发售的荣耀8X历时9个月总共在全球出货1500万台，再次创造了一个比较喜人的成绩。同时熊军民还透露，麒麟810处理器开发的成本为数亿美金。



荣耀8X全球出货再创新高：9个月突破1500万

荣耀8X系列包含荣耀8X和荣耀8X Max两款，其中荣耀8X Max提供骁龙660版和骁龙636版，两款新机于2018年9月5日晚正式发布。

荣耀8X外号是“千元屏霸”，它采用6.5英寸全面屏，使用了旗舰级封装工艺（COF工艺），下边框只有4.25mm，屏占比达到了91%。官方介绍，荣耀8X将6.5英寸的屏幕塞进了5.5英寸传统手机的机身内，带来舒适握持手感。

荣耀8X Max采用7.12英寸珍珠屏，分辨率为2244×1080，屏占比超过了90%，机身三围尺寸与传统6.3英寸手机区别不大，单手可轻松握持。

荣耀8X和荣耀8X Max手机都是通过德国莱茵TüV认证的护眼手机，屏幕可有效过滤导致眼疲劳的有害蓝光，结合自适应色温亮度调节，减少长时间使用手机对眼睛的伤害。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：荣耀8X全球出货再创新高：9个月突破1500万http://news.zol.com.cn/721/7213130.html