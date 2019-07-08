中关村在线消息：7月8日消息，今天有传言显示，斗鱼即将于7月17日正式在纳斯达克上市，并将于近期更新在SEC的准上市版招股书。随后，斗鱼直播在接受新浪科技采访时表示，一切有关上市的事宜将以招股书为准，他们没有什么新消息披露。



斗鱼回应17日纳斯达克上市：以招股书为准

斗鱼在今年4月正式向美国证券交易委员会提交招股书，申请在纽交所上市，证券代码为“DOYU”。目前斗鱼的大股东是互联网巨头腾讯，持有约40%股份。

招股书文件显示，2018年，斗鱼公司营收已从2016年的7.869亿元人民币增长至2017年的18.857亿元人民币，2018年营收则大幅增长93.8%至36.544亿元（约合5.315亿美元）。其中，来自直播业务的收入达31.472亿元，比2017年的15.218亿元同比增长106.8%；毛利润达1.51亿元，毛利润率改善，从-0.2%翻正至4.1%，综合亏损持续收窄。

公开资料显示，截止2019年第一季度，斗鱼月活跃用户量（MAU）达1.592亿，同比大幅增长25.7%。其中，来自PC端的月活跃用户达1.101亿，同比增长21%；来自移动端的月活跃用户达4910万，同比增长37.5%，增速显著快于PC端。

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