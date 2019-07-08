中关村在线消息：今日据外媒消息，IBM获批了一项非常特殊的设计专利，能够实现智能手表、智能手机和智能平板的三重折叠转变，这样的设计可称之为“变形金刚”了。











IBM专利曝光：手表、手机和平板电脑三挡切换

这项专利名为“可改变显示尺寸的电子设备”，虽然委托International Business Machines Corporation于2016年就提交了申请，但直到2019年6月11日才被收录到美国商标和专利局（USPTO）的数据库中。



该设计的特点是在主屏幕下方存储了七个辅助屏幕部件。这些显示器可以彼此独立地从壳体中取出。表壳提供四个隔间空间，每个隔间最多包含两个显示部件。

可以轻松地将额外的屏幕部件滑出外壳。使用四个屏幕部件时，设备将自动从智能手表模式切换到智能手机模式。

当所有8个显示部件都已扩展时，手机会切换到平板电脑模式，需要用双手操作。显示接缝很小，因此可以连续显示内容。

但从专利说明中不清楚扩展是手动，半自动还是全自动完成。推测应该是自动发生，这也将有利于其可连续性。

专利说明中提及了每个屏幕块的尺寸。每个屏幕的尺寸为2*3英寸（5×7.5厘米），也就是说在手机模式下会带来4*6英寸的屏幕面积，而平板模式下可以达到8*12英寸的面积。

（文中图片来自互联网）

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