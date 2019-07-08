小米全新专利曝光 MIX 4或搭载潜望式镜头

中关村在线消息： 据媒体报道，近日中国国家知识产权局曝光了小米公司的一款潜望式摄像头模组设计专利，数据显示该专利是小米在2018年12月20日，在2019年7月2日正式通过审核公示。



小米潜望式摄像头设计专利曝光

认证信息显示，小米专利方案所述摄像头组件包括主镜头+至少一个潜望式辅助镜头。通过为摄像头组件设置主镜头和至少一个光轴垂直于主镜头光轴的潜望式辅助镜头，并使潜望式辅助镜头的进光口配合于主镜头的光线出口，使得潜望式辅助镜头能够在不增加主镜头厚度的前提下，配合主镜头实现不同的变焦倍数，提升了摄像头组件及使用摄像头组件的电子设备的变焦效果、使用趣味性和用户体验。



小米潜望式摄像头专利图

近两年，消费者纷纷吐槽小米手机缺乏创新，已经不是以前那个热衷于黑科技、为发烧而生的小米了。而小米官方其实也意识到了这一状况，此前就有小米高管表示新一代旗舰MIX 4机型将会十分有料，现在又被爆出去年申请的潜望式镜头专利。看来该技术很有可能会在MIX 4上首发亮相，还是非常值得期待的。

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