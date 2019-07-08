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    App Store假软件横行：苹果似乎毫无办法

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：7月8日消息，近日中国之声官方微博发布消息，称苹果官方商店App Store中暗藏了许多“假软件”的情况。这些假软件依靠刷好评占据了App Store的首页，但是苹果似乎对此事件无可奈何。

    App Store假软件横行：苹果似乎毫无办法
    App Store假软件横行：苹果似乎毫无办法

    报道中提到，网友小张在App Store中购买了一款名为“韩剧TV大全”的软件，结果发现这款软件根本无法使用，但是搜索这款App名字却能出现在榜单前列。小张表示后面他去查看这款App界面才发现，“韩剧TV大全”已经有两年时间没有更新了。

    中国之声的记者还发现，App Store上有许多假软件，他们都靠着刷好评冲上了App排行榜前列。不过，苹果似乎对于这样的状况是无可奈何的。只要随意搜索，都可以发现这种提供App排行榜刷分服务的店铺，这些评分多数是机器刷的或者是花钱找人刷的。

    无论是真人刷的还是机器人刷的，苹果官方其实很难做出区别和判断，尤其是真人进行评分刷榜，因此App Store对此也有些束手无策。

    （本文图片来自互联网

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7212027.html report 804 中关村在线消息：7月8日消息，近日中国之声官方微博发布消息，称苹果官方商店App Store中暗藏了许多“假软件”的情况。这些假软件依靠刷好评占据了App Store的首页，但是苹果似乎对此事件无可奈何。App Store假软件横行：苹果似乎毫无办法报道中提到，网友小张在App Sto...
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