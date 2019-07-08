Google Chrome月底推新版：可阻截大容量广告

中关村在线消息：Google Chrom将于本月底推出Chrome v76版本，进一步改善系统。据外国科技网站Android Authority指出，虽然Chrome v76未有彻底拦截广告的功能，但Google目前正在研发，可以阻止网站向用户显示广告的功能，最快或于Chrome v77版本应用。



Google Chrom将于本月底推出Chrome v76版本

Chrome开发者Paul Irish表示，用户在Chrome v76进入无痕式视窗（Incognito Mode）后，网站将无法正常侦测用户。从Chrome v76开始，所有用户将预设关闭Flash，建议执行Flash的选项不会再弹出。此外，Chrome v76允许网站自动启用暗黑模式（即背景为黑色护眼模式）。

不少人浏览网页时，都曾因广告导致页面加载缓慢，甚至完全无法进入页面。为了防止这种情况发生，Chrome已表明将于未将拦截大容量广告。只要广告使用超过4MB频宽（Bandwidth），或占用CPU达60秒或更长时间，即会显示为空框。

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