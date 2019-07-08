中关村在线消息：2019中国互联网大会将于7月9日-11日在北京国家会议中心举行，会议主题为“创新求变再出发——优质发展谱新篇”。本届大会上，中国互联网协会携手58同城·招聘打造了2019中国互联网首届人才论坛。



2019中国互联网大会前瞻：人才论坛有看点

看点一：大咖坐镇，精英汇聚

该论坛力邀58同城联席总裁何明科、腾讯北京人力资源中心总监王安、喜马拉雅HRVP张磊、马蜂窝旅游网HRVP胡劲松、58同城·招聘品牌市场总监李洋、全球人才招聘专家孟莉、蜜芽宝贝高级副总裁张瀛、趣头条高级人力资源总监高晓宇、京东云人力资源负责人李庆庆、SENSORO HRVP袁小飞作为演讲嘉宾，与现场300+人资精英与行业先锋一道，共同解读人力资源的未来发展之路。

看点二：解读行业热点，激活人才潜能

该论坛在内容安排上别具匠心，聚焦当前互联网行业企业经营与人才管理的热点问题，如“国家人才发展政策全面解读”、“互联网行业全人才流动航向”、“互联网名企人才管理案例“、“技术白领与职能蓝领的激活技巧”“互联网企业的雇主品牌建设指导”等，从多维度进行行业痛点解读，通过行业先锋理念结合企业实操案例，更加精准的引领现场精英一起成为 “无界人才官”，共同激活企业人才潜能。

随着2019年5G、IPv6、AI人工智能、金融科技等全新技术与理念的兴起，互联网行业发生了翻天地覆的变化。这种整体业务模式的激变，使得互联网企业的技术型白领、文职型白领、职能型蓝领三类人才的人才管理迷局随之出现。

本届人才论坛，重新定义人力资源，并将在现场正式输出“无界人才官”理念。

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