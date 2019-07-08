中关村在线消息：2019中国互联网大会由中国互联网协会主办，今年将于7月9日至7月11日在北京国家会议中心举行。本届大会主题为“创新求变再出发 优质发展谱新篇”。同时作为大会亮点的AI公园，将为参会者带来不同体验。



2019中国互联网大会：AI公园震撼登场

根据大会组委会介绍，在AI公园展区有人工智能行业的国家队，凭借领先的深度学习算法和人脸识别技术的深醒科技，虹膜识别技术领跑者中科虹霸，专注于智能语音交互的标贝科技，专注于线下数据的持续积累和挖掘的众盟数据。



对人类生活带来重大影响的各类机器人集体上阵，如以国际顶尖的AI和机器人技术解决方案的神州云海、森汉的小型人形机器人在双足动态自平衡行走系统的国内研究领域处于并保持了多年的绝对第一。还有聚合丰富教育资源，将AI互动体验与浸入式学习场景相结合的布丁豆豆，STEAM创新教育机器人美科科技。

各类改善人们生活的黑科技也将亮相！快速上手弹奏吉他等多种乐器的黑科技eroband空气拨片、专业从事食品3D打印公司时印科技、致力于将AI图像识别技术和纺服时尚产业相结合并已推出可成熟商用的3D量体技术解决方案的图郅创新、虚拟现实3DVR全景营销系统酷雷曼等12家AI公司强势加盟，超强参展阵容让您感受科技的魅力。

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