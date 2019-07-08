新iPhone XR宝石蓝绿、薰衣草紫配色上手图曝光

中关村在线消息：此前传闻，苹果将在今年秋季的新品发布会上正式推出全新的iPhone产品，除了iPhone XS、iPhone XS Max会得到更新之外，iPhone XR也同样会推出新一代产品。近日，有外媒放出了iPhone XR 2代的全新配色上手图。



新配色iPhone XR或命名为宝石蓝绿、薰衣草紫

根据消息显示，新款iPhone XR将会拥有宝石蓝绿、薰衣草紫两个颜色，而且苹果将用这两款颜色取代现有的蓝色和珊瑚色，而白色、黑色、黄色和红色会继续保留。



目前iPhone XR的机身配色

另外，综合现有爆料，新款iPhone XR正面将依旧延续去年的设计，采用一块6.1英寸LCD屏幕，保留大尺寸的“刘海”跟屏幕边缘的黑边。但其机身背部大有变化，其采用此前曝出的iPhone XI同款方形摄像头模组，不过是垂直排列的双摄，而右侧是LED闪光灯。



网曝新款iPhone XR带壳渲染图

配置方面，新款iPhone XR核心将搭载A13 Bionic芯片，该芯片采用台积电7nm工艺，比A12的性能更强。据了解iPhone XI将会升级采用18W充电器，但因为定位的原因，新款iPhone XR可能依然采用老款充电器跟电池容量。

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