中关村在线消息：2019中国互联网大会由中国互联网协会主办，今年将于7月9日至7月11日在北京国家会议中心举行。本届大会主题为“创新求变再出发 优质发展谱新篇”。最新消息称，届时360将携“360安全大脑”参展。



2019中国互联网大会：360展示黑科技

“360安全大脑”是一个具有感知、学习、推理、预测和决策能力的分布式智能安全系统，综合运用了物联网、移动通信、人工智能、区块链、云计算、大数据、边缘计算、网络安全（IMABCDE-S）等技术，全面护航“大安全”时代。 当然，也少不了360安全智能家系列IOT产品和360企业安全浏览器。

中国互联网大会还表示，本届大会上还会有其他重量级中国领军互联网企业集体上线，融合自身发展特色，展现互联网行业的品质优势。各大展台设计独具臣心，一次性呈现中国互联网发展力量的最新科技成果，前瞻性跨界发展项目，实力聚焦热点领域，打造智能概念的现实版，是中国网络创新的集体汇展，给予与会者最强大的用户体验。

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