中关村在线消息：7月8日消息，第十八届中国互联网大会将于7月9日-11日在北京国家会议中心举行。此次互联网大会吸引了很多知名互联网公司参展，其中360公司即将在这次中国互联网大会上展示360安全大脑。



360参展中国互联网大会 安全大脑护航大安全时代

据了解，360安全大脑是一个具有感知、学习、推理、预测和决策能力的分布式智能安全系统，综合运用了物联网、移动通信、人工智能、区块链、云计算、大数据、边缘计算、网络安全（IMABCDE-S）等技术，全面护航“大安全”时代。

此前360官方微博转发了人民日报有关华为海思致员工一封信的微博，并表示将加强与海思合作，大力支持海思等国产芯片厂商。

360表示，他们将全力支持国产芯片厂商，携手打造国产科技全产业生态链。目前，360旗下多款IoT智能硬件产品已经与海思展开合作，产品包括AI摄像机和家庭安全大脑等。去年开始，360在部分产品线上就已经与华为海思进行了合作。未来，360将全力支持海思等国产芯片厂商，共建完整的、可控的科技生态链。

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