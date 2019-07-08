中关村在线消息：近日据消息人士爆料，白宫至今尚未邀请Facebook和Twitter参加周四的社交媒体峰会。



Facebook和Twitter未受邀白宫社交媒体峰会

消息人士还称这并不令人意外，他们认为此次峰会将是一次右翼的申诉会议，目的并不是认真讨论大型科技公司面临的一些问题。

白宫于今年6月宣布了此次峰会，称其是一次“数字领袖们就当今网络环境的机遇和挑战展开积极对话”的活动。

白宫尚未公开透露邀请了谁。但有媒体报道称，白宫已经邀请了一些对社交媒体公司持极端批评态度的右翼名人参加此次活动。

其中一些人声称，Facebook和Twitter等公司对保守派存在偏见，并对他们的言论进行审查。但这些指控往往没有真实的证据，这些公司也否认了这些指控。

多年来，共和党议员和保守派媒体人士一直在抨击硅谷公司存在反保守派媒体偏见的说法。特朗普更是时常煽风点火，经常攻击大型科技公司，并暗示它们需要受到政府的监管。

（文中图片来自互联网）

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