中关村在线消息:近日,苹果在户外广告牌上再次打出了新的宣传标语:“We’re in the business of staying out of yours.”(我们开展的各项业务不介入你的生活。)



苹果再次通过户外广告牌嘲讽谷歌

这次苹果将广告牌设在多伦多的东部海滨。由于Alphabet Sidewalk Labs总部位于附近,苹果特别选择在这个位置设置广告牌。

Sidewalk Labs是Alphabet旗下的一家子公司,就像谷歌一样。Sidewalk Labs近日发布了一份关于如何开发多伦多东部海滨的总体创新与发展计划提案。

苹果公司试图通过批评Sidewalk Labs的姊妹公司谷歌来改善其形象,而不是批评该计划及其细节。

Sidewalk Labs已经明确表示其不会与谷歌共享城市数据、用户数据或个人数据,并且拥有自己独立的商业模式。

(文中图片来自互联网)

本文属于原创文章,如若转载,请注明来源:苹果这个广告牌立起来后 谷歌表示不舒服http://news.zol.com.cn/721/7211837.html