中关村在线消息：7月8日消息，此前英国通信商沃达丰曾经对外宣布了他们将开始在英国提供5G服务。而近期，市场调研机构Counterpoint给出了沃达丰5G套餐的资费，最高资费为每月30英镑，折合人民币为258.9元。



英国沃达丰公布5G资费：最高价格每月30英镑

据了解，沃达丰将提供三种不同的资费，分别是Unlimited Lite、Unlimited以及Unlimited Max。Unlimited Lite套餐为每月资费23英镑（折合人民币198.5元），最高网速为2Mbps；Unlimited套餐为每月资费26英镑（折合人民币224.4元），最高网速为10Mbps；Unlimited Max套餐为每月资费30英镑（折合人民币258.9元），最高网络速度可达设备允许速度的上限，通常为150-250Mbps。

据了解，沃达丰是欧洲第一个宣布5G服务正式推出日期的运营商。他们宣布将在伦敦、伯明翰、布里斯托尔、加的夫、格拉斯哥、曼彻斯特和利物浦等城市率先开启，并计划最晚将在年底进行更大范围的覆盖。

值得一提的是，沃达丰表示5G服务的资费标准将与目前的4G定价维持在同一水平。同时，用户可以在四款5G智能手机中进行选择，分别是小米的MIX 3 5G、Galaxy S10 5G、华为的Mate 20X 5G以及Mate X，这四款机型将分别在5月及6月陆续发布，当地用户在5G服务推出时即可立即开始使用。

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