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    荣耀手机荣耀 20 PRO（8GB/256GB/全网通）

    荣耀官微宣布荣耀20 PRO全面开放购买

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：荣耀在5月份发布了今年的全新旗舰——荣耀20荣耀20 PRO。今日，荣耀手机官微荣耀20 PRO全面开放购买。

    荣耀官微宣布荣耀20 PRO全面开放购买
    荣耀20 PRO今日全面开放购买

    据了解，荣耀20 PRO正面采用了一块6.26英寸挖孔屏，官方称其为“魅眼全面屏”，其前摄的挖孔位于屏幕左上角，屏幕分辨率为2340×1080；核心搭载麒麟980处理器，配备最高8GB内存+256GB存储组合；内置全新EROFS文件系统；内置4000mAh电池，并支持22.5W快充。

    荣耀官微宣布荣耀20 PRO全面开放购买
    荣耀20 PRO正面采用魅眼全面屏

    拍照方面是该机的一大亮点，荣耀20 PRO采用了后置四摄方案，规格分别为4800MP主摄（F1.4）+1600MP超广角+800MP长焦+200万MP微距镜头，其中主摄为IMX 586传感器，支持像素四合一与AIS手持超级夜景模式。

    荣耀官微宣布荣耀20 PRO全面开放购买
    荣耀20 PRO后置四摄

    售价方面，荣耀20 PRO 8GB+128GB 3199元、8GB+256GB 3499元，荣耀20 PRO x MOSCHINO联名版8GB+256GB 3799元。

    （本文图片来自网络）

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