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    红米手机Redmi K20 Pro（6GB/64GB/全网通）

    Redmi K20 Pro漫威英雄限量版真机上手图流出

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上周，Redmi红米手机官微在微博表示，为致敬漫威英雄正式推出Redmi K20 Pro限量版礼盒，只赠不售。日前，小米公司工业设计部设计总监魏旭在微博上放出了该版本的真机图片。

    官方放出Redmi K20 Pro漫威英雄限量版真机
    Redmi K20 Pro漫威限量版真机

    从真机图来看，Redmi K20 Pro漫威限量版手机与普通版基本保持一致，不同的是其在机身背部采用了黑银灰配色的搭配，并搭配了一种特殊的纹理交织为漫威的LOGO；另外该机应该还专门适配了漫威元素的主题。

    官方放出Redmi K20 Pro漫威英雄限量版真机
    Redmi K20 Pro漫威限量版背部拥有特殊纹理

    据了解，Redmi K20 Pro正面采用了一款6.39英寸的无开孔屏幕，官方称其为“极界全面屏”，采用了升降式的前置相机模组，使得正面并无多余开孔，屏占比高达91.9%；核心方面搭载了高通骁龙855处理器；内置4000mAh电池，并支持27W快充规格。

    官方放出Redmi K20 Pro漫威英雄限量版真机
    Redmi K20 Pro漫威限量版配置与普通版相同

    拍照方面，该机后置相机采用4800万主摄+800万人像+1300万超广角的三组合，主摄为采用索尼IMX586传感器；升降式的前置相机为2000万弹像素摄像头，并支持大广角全景合影。

    （本文图片来自网络）

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