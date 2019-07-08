中关村在线消息：2019中国互联网大会将于7月9日至11日在北京国家会议中心举办。本届大会主题为“创新求变再出发 优质发展谱新篇”，将设开幕论坛、中国互联网高层年会、权威发布、第五届中国互联网企业发展论坛等重要环节。目前阿里巴巴已经确认参加本届大会。



2019中国互联网大会：阿里巴巴将亮相

阿里巴巴在本届大会上，将带来阿里云智能、蚂蚁金服、钉钉3个业务高端技术，多维度展示阿里巴巴集团最新技术。

其中体育赛事直播间互动性强，可以让观众现场担任赛事主持人，体验人工智能视频剪辑功能的独特魅力。

钉钉的一系列智能前台、智能会议室硬件，可以让用户实地感受到数字办公的便捷和强大。

此外，阿里巴巴展区通过大屏视频等方式，让用户在短时间内了解云计算、区块链以及数据库领域的最新技术发展，通过浙政钉、未来校园等项目的展示，让观众感受到数字生活带来的便利。

另外，中国互联网大会还表示，本届大会上还会有其他重量级中国领军互联网企业集体上线，融合自身发展特色，展现互联网行业的品质优势。各大展台设计独具臣心，一次性呈现中国互联网发展力量的最新科技成果，前瞻性跨界发展项目，实力聚焦热点领域，打造智能概念的现实版，是中国网络创新的集体汇展，给予与会者最强大的用户体验。

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