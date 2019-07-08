中关村在线消息：2019中国互联网大会即将于7月9日在北京国家会议中心举行。本届大会主题为“创新求变再出发 优质发展谱新篇”，将重点关注5G、IPv6、人工智能、金融科技、互联网教育等多个特点。



2019中国互联网大会前瞻：关注5G成为亮点

据主办方介绍，在本届大会的开幕式上，国际电信联盟秘书长将发来视频贺词，寄语行业新未来。工信部等领导将莅临大会，从主管部门的角度对行业发展提出意见。中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨将作主旨报告，探讨数字化转型升级与未来发展之路。

除了邬贺铨外，此次参会的专家学者还包括中国工程院院士、中国互联网协会首任理事长胡启恒，中科院计算机网络信息中心研究员、国际互联网名人堂入选者钱华林，Internet2首席科学家、国际互联网名人堂入选者Stephen Wolff，国际互联网名人堂入选者、德国互联网之父Werner Zorn等，他们将悉数登场，畅谈前沿科技为互联网带来的巨变。

同时大会还将围绕5G、IPv6、人工智能、金融科技、互联网教育、互联网安全与治理、知识产权保护、打击防范网络诈骗、个人信息与数据保护、互联网站发展等行业热点举办30场特色主题论坛。

值得一提的是，本届大会还将首次举办“数字电竞与智能经济论坛”，届时论坛将会有专家及企业代表探讨电竞行业发展与互联网产业转型的关系，共商“电竞+”应用发展之路。

此外，本届大会将特设“中国接入互联网25周年回顾”主题展。

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