早报：华为领先世界但不欺负人 小米再回应侵权

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

华为在竞争中顽强存活的原因，除了技术上的更有胸襟和思想上的优势。

任正非：即使将来我们领先世界 也不能欺负别人



任正非：即使将来我们领先世界 也不能欺负别人

日前华为心声社区刊发了“任正非在与法务部、董秘及无线员工座谈会上的讲话”，并简单归纳了四个要点：



1、即使将来我们领先世界，也不能欺负别人，保障公司踏踏实实前进就行了。我们不是去积极进攻，而是和友商达成适当的平衡性解决问题。

2、在专利申请上，我们不要片面去追求数量世界第一，要多申请高端专利。低端专利是防止黑客产生，有些边缘无用的专利就没有意义去申请了。

3、公司首先要实现账实相符，业务人员和财务人员共同来解决不做假账的问题，法务人员更是当之有责。

4、公司正在进行薪酬结构改革，法务人员的薪酬标准不再对标工程师，而是对标法律业界。

下面一则消息来自小米，最近小米麻烦不断。

小米回应主题侵权问题：存在个别情况，系三方作者自主上传



小米回应主题侵权问题

小米官方表示，近期发现有网友反映平台存在有问题作品，引起我们高度重视。发现相关反馈信息后，我们第一时间对所有现有主题作品进行仔细排查工作。



现已发现确实存在网友反映的个别情况，系第三方作者自主上传行为。我们将尽快与作者取得联系，目前正在对涉及作品先做下架处理。同时，我们将通知所有第三方作者，要求所有作者对上传作品要严格自检。

小米之后，是一则关于微软的消息。

微软帐户两年内不活跃将被删除：不会发送警告邮件



微软帐户两年内不活跃将被删除

微软更新了Microsoft帐户的支持页面，变更了账户的活动策略。如果两年以上未使用（处于非活跃状态），账户将被删除，所有拥有Microsoft帐户的用户都应遵循这些规则，以确保其帐户不会被波及。



根据支持页面信息，微软将删除两年以上未使用的Microsoft帐户。用户必须每两年至少登录一次Microsoft帐户，否则微软将删除帐户而不发出任何警告通知。这个新政策将于2019年8月30日生效。

微软账户不用就被删除，这是要强势回收资源的节奏啊。下一则消息来自苹果。

苹果新CEO会是谁：或是现任COO威廉姆斯



苹果新CEO或将是Jeff Williams

据外媒报道称，目前在苹果体系中，COO杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)已经是公司仅次于库克二号人物，其在在苹果工作了20年，从一位采购主管晋升到了苹果所有运营业务的负责人。



威廉姆斯自2015年以来开始担任苹果COO，一直被视为未来的潜在CEO接班人。上周，当苹果宣布了公司多年来的最重要高管调整——艾维今年离职——让威廉姆斯接管软件和硬件设计时，外界越来越感觉到他显然就是苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)的接班人。

下一则消息还是苹果。

三星有断供风险 传苹果欲让京东方为iPhone供应屏



传苹果欲让京东方为iPhone供应屏

产业链给出的最新消息称，为了保证iPhone使用OLED屏的需求量不被影响，苹果将扩大屏幕供应商，而京东方可能会加入其中。



其实类似的消息，之前就曾出现过，不过这次重新被提起，产业链表示，苹果正在加速这个趋势。因为氟聚酰亚胺（Fluorine Polyimide）、光刻胶（Resist）和高纯度氟化氢（Eatching Gas）三种材料被日本进行出口限制后，三星的OLED屏供应可能会出现停产的风险。

当评估还在为供应链发愁是，华为5G手机已经来了。

华为Mate20 X 5G手机入网：或本月发布 售价7000元左右



华为Mate20 X 5G手机入网

从工信部的入网许可证看，Mate 20 X 5G版相比Mate 20 X，外形上基本没有任何变化，只是背部多了“5G标识”，同时还加入了新配色翡翠色。产业链消息人士透露，Mate 20 X 5G版国内的售价，相比普通版来说，要高出千元左右，因为支持5G网络，手机的成本增加了很多，其国内售价预计在7000元左右。



另外，华为手机产品线副总裁李小龙指出，目前业界只有华为能提供SA/NSA 5G双模手机。这也是当前唯一一款支持双卡的5G手机（支持一张5G、一张4G），其它5G芯片平台都不支持双卡。

除了华为5G手机即将发售之外，联想也预告旗下“联想Z6”也即将发售，虽然他不是4G手机，但是价格低。

联想Z6明天开卖：搭载骁龙730 售1899元



联想Z6明天开卖：搭载骁龙730 售1899元

联想集团副总裁、联想移动业务中国区总负责人常程预告，联想Z6将于明天上午10点正式发售，售价1899元（6GB+64GB）。



常程总结联想Z6拥有五大亮点：高通骁龙730AIE处理器；6.39英寸OLED至彩激光屏，第六代屏幕光电指纹；索尼高解析力AI三摄，无损打印2米巨幅海报，0.1秒极速对焦+手持超级夜景；4000mAh大电池，最长31.5小时续航；159g机身重量，同级别电池容量中最轻。

情怀无价，锤子手机坚果R1的价格已经腰斩，对情怀感兴趣的可以看一下。

坚果R1价格腰斩：6G+128G跌至2000元以下



坚果R1价格腰斩

坚果R1 6GB+128GB版本在京东平台开启限时秒杀，到手价为1999元，相较上次再降价200元，相较3999元的首发价格已成腰斩，在同价位极具竞争力。



核心配置上，坚果R1采用了6.17英寸In-cell屏幕，分辨率为2242×1080，屏幕纵横比为18.7:9，搭载高通骁龙845处理器，配备LPDDR4X内存+UFS 2.1闪存。其电池容量为3600mAh。

拍照表现上，坚果R1后置1200万+2000万像素双摄，其中1200万主镜头为索尼IMX363，单位像素面积为1.4μm，支持Dual PD双核对焦，加入了ArcSoft专业虚化算法以及高通原生降噪算法，支持光学防抖和电子防抖。

看完了手机，下面则看一起交易规模达220亿美元的收购案。

传博通收购赛门铁克获得银行贷款承诺 或本月达成



传博通收购赛门铁克获得银行贷款承诺

知情人士透露，芯片巨头博通公司已为收购软件公司赛门铁克获得银行贷款承诺，并确定了节省成本的措施。这笔全现金交易可能使后者的估值超过220亿美元，其中包括债务。



知情人士表示，这笔交易可能在7月中旬左右达成，不过也有可能拖延或破裂。收购赛门铁克标志着博通在软件领域的第二次豪赌，该公司去年曾斥资180亿美元收购CA Technologies。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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