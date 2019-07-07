晚报：iPhone明年推出5G版 任天堂将跟进云游戏

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

外媒表示明年苹果将推出5G版iPhone

近日，有国外媒体报道表示，苹果公司为减少对供应商的依赖，正研发自家制的5G芯片，加上早前有消息传出，苹果有意收购芯片商Intel旗下德国的调制解调器（modem）芯片部门，反映了苹果在5G芯片研发上的决心。



苹果或明年推出5G版iPhone

不过，由于苹果研发5G芯片需要时间，明年推出的首部5G iPhone，采用的将是高通（Qualcomm）的5G芯片。外媒预测，苹果手机要使用自家研发的5G晶片，最快要等到2022年或2023年。

Z点评：看来苹果要整整落后其他厂家一年了。

外媒称新iPhone 9月12日发布

今日有外媒爆料，苹果很有可能将于9月12日发布新一代iPhone。这次发布的新手机有三款：iPhone XS系列和iPhone XR的升级版。回顾2017年和2018年，苹果都选择了9月13日发布，周五开始接受预定，所以这个消息可能性还是很高的。



苹果很有可能将于9月12日发布新一代iPhone

关于新款iPhone，知名分析师郭明錤曾指出：外形上仍是刘海屏造型，摄像头采用三摄/双摄；配置方面，iPhone XS系列升级版处理器换成了A13，内存依然是4GB，而后置三摄都是1200万像素；三款新品都提供无线反向充电功能，并且配备18W USB-C电源适配器和Lightning （闪电）至USB-C数据线。

价格方面，从产业链透露的消息来看，苹果降价的可能性不是很大，从2017、2018两年的发展，现在的iPhone售价早已翻过了万元，而新的iPhone作为去年机型的升级版，售价基本还是万元以上。

Z点评：不知道看了这么多“浴霸”镜头的曝光图，大家接受这个设计了没。

近日，推特有外国网友爆料了iPhone 11R的新配色渲染图，渲染图显示iPhone 11R将有两种新配色，绿色和紫色。背部的配置基本和此前的爆料一致。

那么目前来看，iPhone 11系列将有七种配色，除了去年的白红蓝黄黑几种颜色外，还增加了紫色和绿色。有了这两种配色加持，iPhone 11R背部颜值提高了不少。



推特有外国网友爆料了iPhone 11R的新配色渲染图

那么目前来看，iPhone 11系列将有七种配色，除了去年的白红蓝黄黑几种颜色外，还增加了紫色和绿色。有了这两种配色加持，iPhone 11R背部颜值提高了不少。iPhone 11全系均搭配A13处理器，运存从3GB升级为4GB，支持3D拍摄和实时AR。

价格方面，iPhone 11R、iPhone11 、iPhone11 Max和上一代定价差不多，约合人民币分别为6000元、8000元、10000元左右。

Z点评：大家猜猜正面会不会还采用LCD屏幕呢？

任天堂社长：云游戏是未来游戏发展方向之一

外媒报道，在今年的年度股东大会上，任天堂社长古川俊太郎和“马里奥之父”宫本茂表示，云游戏将会成为未来游戏发展方向之一，未来任天堂也会跟上开发云游戏的脚步，但不会盲目。



云游戏将会成为未来游戏发展方向之一

古川俊太郎表示，云游戏计算和流媒体技术为玩家提供了新的游戏方式，任天堂会跟上节奏适应变化；宫本茂则认为，云游戏不一定能取代像Switch这样的游戏机，“继续利用这些多样化的技术环境，创造出只有任天堂才能创造的独特娱乐，是非常重要的。”

Z点评：看来未来我们有希望在手机、平板等设备上及时地体验任天堂的大作了。

比尔盖茨谈乔布斯：设计感和用人方面无人能及

近日，微软创始人比尔盖茨(Bill Gates)接受了一个采访。采访中提到了苹果已故CEO史蒂夫·乔布斯，盖茨对乔布斯进行了评价。



近日，微软创始人比尔盖茨(Bill Gates)接受了采访

据悉，这款节目是CNN主持人法里德·扎卡利亚(Fareed Zakaria)时评类节目《环球公共广场》。乔布斯把一家“通往死亡之路”的公司变成了世界上市值最高的公司，关于这一点，盖茨说：“我就像一个小巫师，因为他会施展法术，我看到人们会被他迷住，但是因为我是个小巫师，法术对我不起作用。”

盖茨表示，乔布斯曾经既是他的对手，也是他的合作伙伴，在选拔人才以及设计感方面，乔布斯无人能敌。除此之外，盖茨反思了一些他在上世纪70年代创建的微软文化。

Z点评：现在苹果“三驾马车”已经有两位离开，不知道未来苹果还能否再创辉煌。

外媒爆料索尼正在研发折叠手机

据外媒报道，索尼正在研发一款采用“Nautilus Design”的全新折叠手机。



索尼正在研发一款采用“Nautilus Design”的全新折叠手机

这款手机内置3220mAh，搭载高通骁龙SM7250 SoC，采用鹦鹉螺（Nautilus）设计，支持10倍变焦。

爆料还指出，索尼这款手机将会在今年年底或明年年初上线发布。除了索尼以外，三星在几年前也曾展示过易拉宝手机设计概念。

Z点评：看来索尼这是也要紧跟折叠屏幕的步伐啊。

今天，淘宝商家上线上架魅族16S Pro新品预约链接， 并表示魅族16s Pro即将在8月份发布。



淘宝商家上线上架魅族16S Pro新品预约链接

同时，商家贴出了魅族16s Pro的官方宣传图，从宣传图来看，魅族16s Pro采用了6.5英寸屏幕，对称式全面屏设计，配备4000mAh的电池，后置三摄分别是主摄、副摄和红外长焦镜头，摄像头升级为三摄，搭载屏幕指纹功能。

Z点评：如果是真的，将会是魅族旗下首款三摄像头手机了。

慕尼黑大学成功研制出可以让飞机实现完全自主着陆的系统

近日，慕尼黑工业大学的研究人员成功研制并成功测试了一套系统，该系统使用计算机视觉和GPS的组合从而使飞机实现完全自主着陆。



慕尼黑大学成功研制出可以让飞机实现完全自主着陆的系统

据了解，该技术使用GPS进行导航，通过使用可见光和红外摄像机确定跑到位置，然后飞机通过计算滑行路径来实现自行着陆。

降落测试在55月下旬已经成功完成，飞机从远距离识别跑道并降落在中心线上，无需飞行员操控。

值得一提是，即使在大雾或大雨天气时也能正常操作。

目前，该项目尚处于初级阶段，如果完全实现的话，该系统就可以在几乎任何机场实现自主着陆。

Z点评：科技一天天在进步，未来我们的出行、生活将会变得更方便。

德国5G资费标准公布：套餐每月658元不限量

近日，据外媒消息，德国近日宣布正式开通5G商用服务后，公布了5G流量套餐的资费标准。



捆绑三星Galaxy S10 5G手机的套餐



HTC 5G Hub设备套餐

套餐一捆绑的是三星Galaxy S10 5G手机，售价900欧元，目前优惠100欧元，合约价799.95欧元（约合人民币6200元）。这种方式对应的5G资费是，每月84.95欧元（约合658元）除了电话、短信包月之外，还有无限流量。上行速率为100Mbps；

套餐二是HTC的5G设备HTC 5G Hub套餐，售价555.55欧元（约合人民币4305元），这种套餐每月收费74.95欧元，约合581元人民币，套餐流量、电话、短信跟上面一致，但上行速率为50Mbps。

此外，据了解，目前韩国三家移动运营商的5G套餐资费标准也已经公布，最低起步价均为55000韩元（约合人民币325元）。

Z点评：此前国内运营商表示，5G资费标准不会高于4G，大家敬请期待。



好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天见。

（本文图片来自互联网）

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