Galaxy Watch Active 2再添新功能：心电图、跌倒提示功能

中关村在线消息：网站SamMobile称，Galaxy Watch Active 2 将会和第一代的外形设计相似，有40mm 和44mm 两款尺寸，同时第二代会加入两项实用新功能。



Galaxy Watch Active 2 将会和第一代的外形设计相似

消息指Samsung 会在Galaxy Watch Active 2 智能手表引进心电图，还有跌倒侦测功能。Galaxy Watch Active 2 将拥有检测心房颤动能力，包括太快、太低或不规则等心律问题，数据会收集并可以跟医生分享。手表还会定时在后台进行检测，于心房颤动时提醒用户，心律不正问题往往被忽视，假如未能尽早发现和治理，随时会有中风的风险。

跌倒侦测功能在去年上市的Apple Watch Series 4 都出现过，就是在侦测到用户跌倒后，假如没有回应就会自动通过手机报警，并发送信息给用户的家人

暂时未知Galaxy Watch Active 2 的具体上市日期。8 月7 日Samsung 将会举行发布会，Galaxy Watch Active 2或会和Galaxy Note 10 手机同场发布。

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