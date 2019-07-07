为应对NVIDIA Super AMD未开卖就降价 30~50 美元

中关村在线消息：AMD的Radeon RX5700系列显卡今天就要开卖了，之前也都公布了所有的规格和价格。想不到的是，为了应对半路杀出来的NVIDIA Super，在最后关头AMD竟然选择了以再次降价来反制。



AMD的 Radeon RX5700 系列显卡今日开卖

普通版的RX5700原本是定价US\$379，在降价后来到了US\$349；而5700XT和5700XT 50 周年纪念版更是双双降价50美元，分别来到US\$399与US\$449的价位。这意味着原本似乎是刻意错开价格带的两家公司现在将直接在US\$349的价位由RX5700对上RTX2060，而 US\$399 的价位则是RX5700 XT力抗 RTX2060 Super。而原本和RX5700 XT 50 周年纪念版同价的RTX2070 Super，现在则是被拉开了足足50美元，成为不同价位的产品了。



当然，最终RDNA和RTX谁的性价比高，依然还是要等AMD上市后各家的评测，但AMD这么一降价，无疑地让天平向AMD 一侧倾斜了不少。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：为应对NVIDIA Super AMD未开卖就降价 30~50 美元http://news.zol.com.cn/721/7211703.html