晚报：苹果折叠屏iPad曝光 任正非谈鸿蒙系统

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

任正非谈鸿蒙系统：建立良好生态需两三年时间





任正非在接受采访中提及了有关华为鸿蒙系统建立生态的问题，表示重新建立良好的生态需要两、三年左右的时间，华为有信心依托中国、面向全球打造生态。

一是中国市场就有庞大的应用，相比所有互联网软件，鸿蒙系统时延非常短，如果有的人认为在这个短时延的系统上应用得很好，就会迁一部分业务到华为来。

二是，中国大量做内容的服务商渴望走向海外，但是走不出去，它们搭载在鸿蒙系统上就可以走出去。

Z点评：能在两三年里建立起系统生态已经会是一项创举了。

当特斯拉遇上QQ音乐





特斯拉在6月份与QQ音乐合作，为中国车主提供车载QQ音乐服务，现在特斯拉又为QQ音乐推出了四种专属模式的音乐歌单，分别为狂暴模式、完全自动驾驶能力、HEPA生物武器防御模式和宠物模式。

Z点评：这是开车还是要蹦的啊？

苹果要赔三星6.83亿美元 全怪iPhone不给力





据外媒报道，由于iPhone销量低于预期影响，按照当初苹果与三星的协议，苹果需要向三星赔偿6.83亿美元，来补偿三星OLED 屏幕生产成本。

早前苹果与三星显示的协定，三星当初根据苹果要求扩大了OLED面板制造工厂，但实际上iPhone OLED面板型号手机的实际市场需求低于当初的预期，这才导致三星显示出现亏损。由此三星向苹果提出赔偿要求。

Z点评：在供应链上出现这样的问题是苹果最不愿意看到的。

韩媒：LG手机着手外采京东方OLED屏





援引自韩媒消息，LG电子正在与京东方进行接洽，未来LG或考虑从后者那里采购用于智能手机的OLED屏幕。韩媒给出的解释是因为OLED面板制造水平不足，LG公司将向中国面板巨头京东方采购OLED面板。

同时这也是LG电子削减成本的计划之一，即去年LG移动部门负责人权奉硕做出成本削减策略，同时他还要求由于部门接连亏损，LG电子还决定要把生产线搬到越南。

Z点评：中国再一次用高技术和白菜价把以前的“老师”打败了。

贝索斯正式离婚 前妻成全球最富有女人之一





据美国媒体报道，美国华盛顿特区国王县的一名法官签署了一份文件，宣布亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯与前妻麦肯齐正式离婚。

根据离婚协议显示，贝索斯前妻麦肯齐将获得大约1970万股的亚马逊股票，占比达到4%，市值383亿美元，这使得麦肯齐成为全球最富有的女富豪之一，全球富豪榜排名第22位。

Z点评：这是最成功的一次“投资”了吧？

南非总统：欢迎华为给南非带来5G技术





援引自新华网报道，南非总统拉马福萨日前在约翰内斯堡召开的南非第四次工业革命数字经济峰会上表示，欢迎中国华为公司为南非带来5G技术。

拉马福萨说，南非多家电信运营商此前致信他说，封杀华为不但会阻碍南非5G网络建设，还会对现有的3G与4G网络造成影响。他说：“我们需要5G，只有华为才能为我们带来5G。我们支持可以给我们国家以及这个世界带来更好技术的公司。”

Z点评：人民的眼睛始终是雪亮的，只有因嫉妒蒙蔽了心神的人才会做出各种可笑的诬陷。

赵明曝光荣耀手环5：支持血氧检测功能





荣耀总裁赵明今天在微博上曝光了荣耀手环5的实拍照以及主要功能介绍，他表示：“今天在北京奥森跑步，抢先体验了一下即将发布的荣耀手环5血氧检测的新功能，低血氧可能会造成头晕、疲劳、无精打采、睡眠不佳等问题，这个功能很贴心，大家期待吗？”

Z点评：血氧检测确实很有必要，预计会在7月23日与荣耀9X一同亮相。

苹果折叠屏iPad曝光：支持5G 最快明年发





据外媒最新报道称，苹果iPad将会搭载折叠屏，同时这款折叠屏iPad还将支持5G网络，最快会在2020年推出。

媒体援引消息人士说法，这款产品折叠屏iPad将拥有MacBook大小的屏幕，同时这款可折叠屏幕还将支持5G网络。不过对于此消息，苹果官方并没有回应。

Z点评：苹果产品线越来越模糊了，MacBook又将如何定位。



蚂蚁公益林里“实力碾压”娱乐明星





支付宝宣布10年10亿支持中国女足发展，同时“中国女足公益林”在蚂蚁森林正式开启。上线仅24小时，被网友称为“第一女子天团”的中国女足的号召力就爆发出来啦。

在蚂蚁森林公益林的排行榜上，“中国女足公益林”的“日浇水量”排名第一，达到30多吨，远远超过由娱乐明星号召下的公益林。

而从目前总浇水量来看，上线仅一天多就已经超过37吨，且仍在不断上涨，即将进入前十名。

Z点评：看来女足姑娘们不但球踢得好，“吸粉”实力也强啊。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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