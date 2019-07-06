中国女足创新纪录！蚂蚁公益林里“实力碾压”娱乐明星

中关村在线消息：支付宝宣布10年10亿支持中国女足发展，同时“中国女足公益林”在蚂蚁森林正式开启。上线仅24小时，被网友称为“第一女子天团”的中国女足的号召力就爆发出来啦。



蚂蚁公益林里“实力碾压”娱乐明星

在蚂蚁森林公益林的排行榜上，“中国女足公益林”的“日浇水量”排名第一，达到30多吨，远远超过由娱乐明星号召下的公益林。而从目前总浇水量来看，上线仅一天多就已经超过37吨，且仍在不断上涨，即将进入前十名。网友惊叹：原来中国女足才是“第一女子天团”，靠实力“碾压”出来的样本！



蚂蚁公益林里“实力碾压”娱乐明星

蚂蚁森林表示，“中国女足公益林”上线第一天，就有超过88万网友参与，并以“公益林浇水”的方式表达了对中国女足的支持。按照“浇水”的换算方式，目前网友相当于已经为女足公益林种下了260多棵樟子松。对于“樟子松”这种在蚂蚁森林里需要“浇水量”很大才能种成的树种而言，这片“樟子松林”实在是罕见。而在这项中国女足创下的“新纪录”背后，是网友对女足姑娘们的满满爱心和全力支持。网友留言表示：希望种下这片公益林，让女足的精神真正落地生根，成为守护地球的力量。

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