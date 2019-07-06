中关村在线消息：美国通用汽车（General Motors）旗下自动驾驶汽车公司Cruise周五透露，美国外国投资委员会（CFIUS）日前已同意日本软银集团向该公司投资22.5亿美元。



通用Cruise将获得软银投资：金额22.5亿美元

去年5月份的时候，软银公布了打算向Cruise投资22.5亿美元的计划，随即引起CFIUS的注意。根据投资计划，Cruise将先获得9亿美元投资。剩下的资金，将在Cruise的自动驾驶汽车可进行商业部署并获得监管部门批准后，支付给Cruise。这两笔资金将最终使软银在Cruise持有近20%的股份。

对此两名知情人士称，眼下的交易许可并非板上钉钉，因为CFIUS会对交易进行密切审查。不过目前软银发言人拒绝发表评论。同时美国监管CFIUS的财政部尚未立即回复评论请求。

据了解，Cruise自去年以来已经获得共计72.5亿美元融资。公司表示，通过最新投资，软银将在Cruise的董事会获得一个席位，并为Cruise提供重要资金。“今天的消息是实现我们大规模开发和部署自动驾驶汽车之目标的有一大重要进展，”Cruise首席执行官丹·阿曼（Dan Ammann）在给路透社的声明中说道。

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