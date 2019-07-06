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    苹果要赔三星6.83亿美元 全怪iPhone不给力

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：据外媒报道，由于iPhone销量低于预期影响，按照当初苹果与三星的协议，苹果需要向三星赔偿6.83亿美元，来补偿三星OLED 屏幕生产成本。

    苹果要赔三星6.83亿美元 全怪iPhone不给力
    苹果要赔三星6.83亿美元

    媒体援引自知情人士说法，因iPhone销量低于预期，三星要求苹果对OLED屏幕的投入进行赔偿，金额约合6.83亿美元。

    早前苹果与三星显示的协定，三星当初根据苹果要求扩大了OLED面板制造工厂，但实际上iPhone OLED面板型号手机的实际市场需求低于当初的预期，这才导致三星显示出现亏损。由此三星向苹果提出赔偿要求。

    据悉苹果将于7月底发布第三季度财报，据知情人士预测，苹果第三季度营收为525亿至545亿美元，营收呈现出下降的趋势。

    根据数据显示，截至3月底苹果的营收同比下降5%，至580亿美元，iPhone营收下降，服务业务呈现出了上升的趋势，根据猜测，苹果可能会在此次财报中提供关于Apple News+的信息（新闻订阅服务）。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果要赔三星6.83亿美元 全怪iPhone不给力http://news.zol.com.cn/721/7211577.html

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