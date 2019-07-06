早报：苹果向三星赔钱 华为鸿蒙性能超Android

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

iPhone销售陷入滞涨，已经开始影响到苹果供应链体系厂商。

iPhone卖不动 苹果赔偿三星6.83亿美元屏幕成本



苹果赔偿三星6.83亿美元屏幕成本

据美国科技网站MacRumors报道，由于未能达到两家公司之前达成的销售目标，苹果公司向三星电子补偿了8000亿韩元（约合6.83亿美元），以弥补三星制造OLED面板的成本。



苹果之前曾承诺，将从三星购买特定数量的手机屏幕。但令人失望的iPhone销量意味着，苹果根本无法履行该协议。为此，苹果在今年第二季度向三星支付这笔赔偿。这笔费用的公开正值三星电子今日发布第二季度初步财报之际。

下面一则消息还是来自苹果，据称爱未离职后，很多员工不以为然。

一半以上苹果员工：艾维的离职对公司没有影响



艾维的离职对公司没有影响

《财富》网站联合职场社交网站Blind进行的一项调查显示，52%的苹果员工表示，艾维的离职不会对公司的未来产生影响。另有22%的人表示，艾维的离开实际上是一个积极的方面；只有26%的人担心，这可能会伤害到苹果。



之前有观点认为，艾维的离职至少在苹果员工看来是公司的重大损失。但调查结果显示，事实可能并非如此。在调查中，除了对艾维的离职发表观点外，73%的苹果员工认为，艾维对苹果过去的成功至关重要，只有8%的员工认为不重要。

对于艾维的离职，苹果员工相信，没有艾维，苹果将继续在产品设计方面保持优势地位。超过3/4的人仍认为，苹果将成为产品设计的领导者。

艾维离职是苹果又一个灵魂的离开，痛心惋惜。下面一则消息来自华为。

任正非接受法媒专访:华为操作系统将比安卓速度快60%



任正非接受法媒专访

华为董事长任正非7月4日登上了法国著名新闻周刊《观点》杂志最新一期封面，在当期杂志中，《观点》发表了对其长达15页的专题报道。



在专访中，任正非透露，华为自主研发的操作系统“鸿蒙”旨在应用于多种设备，这也证实了此前的传言。任正非表示：“我们正在研发的操作系统能够与印刷电路板、交换机、路由器、智能手机以及数据中心等兼容。”

对于鸿蒙系统，任正非表示，“该系统的处理延迟小于5毫秒。它将完美地适应物联网，还能够应用于自动驾驶。”任正非指出：“我们构建这个系统，为的是能够同步连接所有对象。这就是我们走向智能社会的方式。”

全世界都在关注华为，全世界也在关注中国厂商。下一则消息来自LG。

为削减成本：LG手机着手外采京东方OLED屏



LG手机着手外采京东方OLED屏

韩媒消息称，LG电子正与京东方磋商，考虑从后者那里采购用于智能手机的OLED显示面板。据悉，上述决定可能与去年LG移动部门负责人权奉硕做出的成本削减策略有关，由于部门接连亏损，LG电子还决定要把生产线搬到越南。



其实一直以来，LG手机就并非姊妹公司LG Display的大客户，份额最高时仅30%，今年一季度更是降至20%。同时在大市场方面，LG在LCD手机液晶面板上已经输给了京东方和天马，OLED领域更是苦苦无法站稳脚跟，接连两代iPhone都看不上其抹布屏，只有Apple Watch的小单子解渴。

LG或许心有不甘，但是没办法。下一则消息来自三星。

2019款三星Galaxy Tab A (8.0)发布：5100mAh电池



2019款三星Galaxy Tab A (8.0)发布

三星今天宣布推出8英寸尺寸的Galaxy Tab A 2019。该显示屏是一块8英寸，1280×800分辨率TFT显示屏，宽高比为16:10，非常适合消费视频和玩游戏。还有一个5100 mAh容量电池，配置了microUSB和双扬声器。



8英寸版Galaxy Tab A 2019搭载了Android 9 Pie系统，2GB内存，32GB存储空间（microSD扩展支持高达512GB）和四核2.0GHz处理器。三星没有指定确切的芯片型号，但是根据之前的报告，芯片为骁龙429。搭载了800万像素后置摄像头和200万像素前置摄像头。在某些方面也会出现LTE变体版本。

这个时候还在发Android苹果，显然是真爱。下一则消息来自台积电。

台积电7nm造价提升12%：产品单价却便宜了



台积电7nm造价提升12%

研究机构IBS采集了当下主要先进制程的价格，其中一片12寸晶圆大约能粗切出721颗7nm Die，计算良率后的净值是545颗。其中晶圆价格9965美元，相较10nm提升了18%；单颗Die造价约18.26美元，相较10nm提升了11.5%。



可实际上，AMD的7nm锐龙、Navi显卡价格并不比Intel 14nm处理器、NVIDIA 12nm显卡贵，甚至还更便宜。而华为这边，还果断为麒麟810用上了7nm工艺，成为为一家手握两颗7nm SoC的手机厂商。

由此来看，企业不计成本的投入本山也是一种性价比体现。下面一则消息来自思科

思科回应交换机中出现华为证书和密钥：疏忽忘记删除



思科回应交换机中出现华为证书和密钥

据外媒报道，原来，7月3日，思科发布19条安全声明，其中18条涉及中高危漏洞，另一个则是与小企业级250, 350, 350X和550X交换机有关的低级别漏洞。



这个小问题说起来的确不严重，设备无法获取争取的CVE标识码，可原因就有趣了，居然是由于使用了Futurewei公司（华为北美研发公司）编写的OpenDaylight开源软件包（该开源项目的成员同样有思科）。思科称，本来FindIT团队用在测试阶段的密钥和证书，结果上线前疏忽，忘记删除了。

这事想想也是很尴尬。下面一则消息是关于亚马逊的。

亚马逊全球卫星网络计划获得许可：3236颗卫星组建全球互联网



亚马逊全球卫星网络计划获得许可

今年4月份亚马逊也宣布推出自己的卫星网络计划，准备发射3000多颗卫星进入太空，为全球没有互联网或其他有需要的地方提供高速宽带服务。



目前亚马逊的微星计划代号为Kuiper（凯铂），今天这个计划正式得到了美国FCC联邦通信委员会的许可，允许后者发射3236颗卫星以实施全球宽带互联网接入计划。

亚马逊为此还雇佣了之前为马斯克实施星链计划的副总裁拉吉夫·巴季亚尔，加入亚马逊之前他被马斯克炒了鱿鱼，因为对星链计划的进展不满意。

用卫星实现全球联网是好事，只不过成本太过高昂。下一个来自汽车。

德国大陆集团计划在2030年前停止开发内燃机



德国大陆集团计划在2030年前停止开发内燃机

据国外媒体报道，世界第二大汽车零部件制造商德国大陆集团日前表示，该公司将在2030年之前停止开发汽油机及柴油机等内燃发动机。



大陆集团内燃机业务涉及的约2.5万名员工将进行转岗。该公司预计，到2050年前新车几乎全部为纯电动汽车及燃料电池车，因此将进行业务转型。大陆集团预测，2025年开始开发、2030年开始生产的内燃发动机将是最后一代内燃机。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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