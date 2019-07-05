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    小米手机小米 CC9e（6GB/64GB/全网通）

    小米CC9e将于7月9日开售 屏下指纹+后置三摄

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近日，小米正式发布了全新系列手机米CC。其中包含了小米CC9、 CC9e和CC9美图定制版三款机型。今日小米CC9美图定制版已经开启了首轮抢购，而小米CC9e将于7月9日首次开售，6GB+64GB售价为1399元。

    小米CC9e将于7月9日开售 屏下指纹+后置三摄
    小米CC9e将于7月9日首次开售

    据了解，小米CC9e正面采用一块6.088英寸的三星定制AMOLED屏幕，并支持屏下指纹识别，屏幕分辨率为1560 x 720；核心搭载高通骁龙665处理器；内置4030mAh大电池，并标配18W充电器（半小时充至43%）；支持第七代屏幕指纹识别技术，支持NFC及红外遥控，支持Hi-Res高清音频认证，以及支持Game Turbo 2.0，和炫彩呼吸灯。

    小米CC9e将于7月9日开售 屏下指纹+后置三摄
    小米CC9e蓝色版

    拍照方面，小米CC9e为后置三摄方案，其中主摄为4800万像素，搭配800万像素超广角镜头、以及200万像素景深镜头，主摄传感器为索尼IMX582；前置为3200万像素，支持四合一1.6微米大像素，并支持Mimoji萌拍等玩法。 

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米CC9e将于7月9日开售 屏下指纹+后置三摄http://news.zol.com.cn/721/7211480.html

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