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    传华为鸿蒙OS正在测试：有望Mate 30首发

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息据国外媒体Huawei Central报道，近期有知情人士向他们透露，华为的自研操作系统鸿蒙OS已经在小规模的测试之中，这一系统也很有可能跟随一款华为新机首发。知情人士表示，这款华为新机很有可能就是Mate 30

    传华为鸿蒙OS正在测试：有望Mate 30首发
    传华为鸿蒙OS正在测试：有望Mate 30首发

    这名知情人士提到，尽管他得到的消息中并没有提及操作系统的具体名称，但这个系统极有可能就是鸿蒙操作系统。华为希望能够将鸿蒙操作系统与Mate 30系列一同发布，不过两者是否可以在同一场发布会上公开目前还没有确切消息。

    此前，华为技术有限公司公共事务和关系副总裁Andrew Williamson日前在采访时透露，“华为正准备推出一款替代品（操作系统），如果紧张局面升级，该系统将数月内上市。他还指出，“这（Android替代系统）不是华为想要的，我们非常乐于作为Android家庭的一员。但Hongmeng（鸿蒙）的确正在测试，主要在中国市场。”

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传华为鸿蒙OS正在测试：有望Mate 30首发http://news.zol.com.cn/721/7211435.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7211435.html report 762 中关村在线消息：据国外媒体Huawei Central报道，近期有知情人士向他们透露，华为的自研操作系统鸿蒙OS已经在小规模的测试之中，这一系统也很有可能跟随一款华为新机首发。知情人士表示，这款华为新机很有可能就是Mate 30。传华为鸿蒙OS正在测试：有望Mate 30首发这名知...
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