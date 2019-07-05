中关村在线消息：近日华为公司创始人任正非在接受FT全球中国编辑James Kynge专访时表示，在5G这个现在最火热的市场中，大部分的客户都会选择华为，而不是他们竞争对手爱立信和诺基亚。



任正非谈5G市场：大部分客户都会选择华为

任正非认为，华为的5G能给客户提供更大的价值，因此华为的价格并不是便宜的，反倒还挺贵的。但对于客户来说，他们付出的远远比他们得到的少得多。同时任正非还提到，绝大多数的客户都会选择华为，目前开展5G业务的有140个国家，其中有135、136个会选择华为的5G产品。



上周的时候，上海2019MWC大会正式开幕，华为轮值董事长胡厚崑在此次会议上进行了主题演讲，演讲中他表示目前华为已经收到50个全球的5G商用合同，其中超过半数都是来自欧洲订单。原因也很简单，就是华为的5G技术更先进。

胡厚崑提到，这些欧洲国家并没有受到美国制裁的影响，依旧选用华为5G技术。胡厚崑表示，这种选择的背后，透视出来的是华为5G技术的进步。如果不能使用华为的产品，欧洲的5G商用进程会推迟2年以上。显然，这样的结果是这些国家不能接受的。

针对于华为在安全方面的措施，胡厚崑直言：“我们理解外界对5G网络安全的担忧，这也应该受到重视。但在欧盟层面，主流的意见还是让技术归技术，对风险的判断应该建立实事求是的标准，而不是意识形态。”

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