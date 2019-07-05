诺基亚三摄新机曝光 圆形浴霸相机模组

中关村在线消息：近两年，手机的相机方面发展十分迅速，从最初的单摄已经升级到千元机都搭载三摄的地步了。但摄像头多了，背部的造型也就不好控制了，经常会有人调侃相机模组形似浴霸、红绿灯。



网曝诺基亚三摄新机

今天有位微博数码博主再次曝光了一种全新的设计。从图片可以看出，这是一款诺基亚的新机，其正面使用了水滴屏的方案；背部的相机模组采用了一种圆形的“浴霸”设计，内含了三颗摄像头与一颗闪光灯，四者呈矩形排列；在相机模组的下方还放置了圆形的指纹识别模组。



诺基亚三摄新机采用刘海屏方案

据了解，该机的三摄分别为4800万像素主摄、景深镜头以及长广角镜头，拥有蔡司的镜头认证，可惜爆料者并没有公布其具体的相机参数。



搭载骁龙中端处理器

配置方面，该机搭载了高通骁龙660处理器，屏幕分辨率为2340×1080，屏幕像素密度为410ppi；内置一块3500mAh电池；运行Android 9操作系统；底部使用了USB Type-c接口，并在顶部保留了3.5mm耳机孔，机身左侧还疑似搭载了一颗独立的AI按键。

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