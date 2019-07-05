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    诺基亚三摄新机曝光 圆形浴霸相机模组

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近两年，手机的相机方面发展十分迅速，从最初的单摄已经升级到千元机都搭载三摄的地步了。但摄像头多了，背部的造型也就不好控制了，经常会有人调侃相机模组形似浴霸、红绿灯。

    诺基亚三摄新机曝光 圆形浴霸相机模组
    网曝诺基亚三摄新机

    今天有位微博数码博主再次曝光了一种全新的设计。从图片可以看出，这是一款诺基亚的新机，其正面使用了水滴屏的方案；背部的相机模组采用了一种圆形的“浴霸”设计，内含了三颗摄像头与一颗闪光灯，四者呈矩形排列；在相机模组的下方还放置了圆形的指纹识别模组。

    诺基亚三摄新机曝光 圆形浴霸相机模组
    诺基亚三摄新机采用刘海屏方案

    据了解，该机的三摄分别为4800万像素主摄、景深镜头以及长广角镜头，拥有蔡司的镜头认证，可惜爆料者并没有公布其具体的相机参数。

    诺基亚三摄新机曝光 圆形浴霸相机模组
    搭载骁龙中端处理器

    配置方面，该机搭载了高通骁龙660处理器，屏幕分辨率为2340×1080，屏幕像素密度为410ppi；内置一块3500mAh电池；运行Android 9操作系统；底部使用了USB Type-c接口，并在顶部保留了3.5mm耳机孔，机身左侧还疑似搭载了一颗独立的AI按键。

    （本文图片来自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7211110.html report 850 中关村在线消息：近两年，手机的相机方面发展十分迅速，从最初的单摄已经升级到千元机都搭载三摄的地步了。但摄像头多了，背部的造型也就不好控制了，经常会有人调侃相机模组形似浴霸、红绿灯。网曝诺基亚三摄新机今天有位微博数码博主再次曝光了一种全新的设计。从图片...
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