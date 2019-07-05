中关村在线消息：北京时间7月5日，近日四川移动和华为一同在成都的高新南区开设了全球首个5G杆站。双方建设的这个5G杆站覆盖成都高新南福年广场区域，使得周边街区的网络下载速率达到873Mbps。



华为在四川开设5G杆站：全球第一家

本次在成都高新南福年广场开通的5G杆站，具有灵活部署的特点。这些5G杆站可在道路、居民区、商业街等多种场景部署，可以直接解决之前5G基站部署时遇到的问题，并可以覆盖其他基站无法覆盖的地方。

五月份的时候，第七届中国网络视听大会开幕式主题论坛——“5G时代超高清视频产业生态发展对话会暨项目签约仪式”在成都举行，本次论坛汇聚全国网络视听产业界近300名嘉宾，参会企业68家，与四川省网络视听、5G超高清视频相关产业单位签署战略合作协议的单位有47家，签约项目39个，项目金额330亿元。

签约单位包括华为、亚马逊、喜马拉雅、佳能、松下等行业头部企业，以及四川文投、IDG、首望资本、淘梦控股等金融机构。

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