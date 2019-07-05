王腾解释小米CC9e相机传感器为何要混用

中关村在线消息：日前，小米公司产品总监王腾在微博表示小米CC9e的相机将采用索尼IMX586与IMX582混装的策略，引得网友议论纷纷。今日王腾对此事再次做出解释称：“本来是计划全部582的，但开始582货量不够，前期先做的一部分是586。”



王腾表示混用是因IMX582前期供货不足

据悉，这件事情起源于昨晚有网友询问小米CC9e摄像头的具体型号。而王腾回复他表示，小米CC9全系三款机型都统一使用的索尼IMX586传感器，但是因为全球量很大，所以在CC9e上回有一部分采用IMX582做二供，不过拍照体验基本没有区别。



IMX586与IMX582的规格对比

因为索尼IMX586和索尼IMX582在核心规格上基本相同，最大的区别就在于视频拍摄时，IMX586可以支持最高4K 60帧的效果，而IMX582知支持4K 30帧。但是，小米CC9系列搭载的骁龙处理器本身最高支持的视频录制效果也就是4K 30帧，所以从数据上来看，两者的使用体验其实几乎是没有区别的。

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