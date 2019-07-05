女足有钱了 支付宝宣布投入10亿元支持中国女足

中关村在线消息：支付宝官方宣布，未来10年时间将投入共计10亿元的资金支持中国女足发展，这中国女足有史以来获得的数额最大的赞助。



支付宝宣布将为中国女足发展投入10元资金

支付宝官方表示，这10亿元的资金将主要用于4个方面：其中包括中国女足国家队的训练水平提升、女足球员伤病保障及退役转型、女足技术发展及教练员培养和青少年女足运动推广及发展。



支付宝公布中国女足第一女子天团

值得一提的是，支付宝的这10亿元的投入并非是商业赞助，支付宝主动删除了一般体育赞助中所有的商业权益，甚至连球队的球衣和日常用品上都不会出现支付宝的身影，无需任何商业回报。

对此支付宝称，此前阿里巴巴经济体曾对外宣布，支付宝将每年拿出收入的千分之三投入到公益事业。而此次对女足的赞助属于公益行为，并不是商业赞助，该笔投资将以支付宝公益基金会为主、马云公益基金会和蔡崇信公益基金会参与出资。



中国女足女子天团成员

说起支付宝与女足，她们的之间的渊源可追溯至2017年，当时支付宝资助了一支大山里的足球队——海南琼中女足。2018年，琼中女足有8名球员先后进入国家队青年队集训、4名球员为国征战。蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋说，在那之后，支付宝就有了支持中国女足的愿望。



马云与女足队员霜一起颠球

去年8月的雅加达亚运会上，中国女足一球憾负日本队获得银牌。赛后，马云还专门去现场为姑娘们加油打气，并表示会全力支持中国女足。



支付宝还在与欧足联的合作中，能将欧洲先进的足球理念和浓厚的足球文化更好地带到国内，最终对女足和整个中国足球发展有所裨益。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：女足有钱了 支付宝宣布投入10亿元支持中国女足http://news.zol.com.cn/721/7210779.html