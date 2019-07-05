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    微软对可折叠Windows设备的新专利曝光

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒爆料，据专利部门批准的一项新专利申请表明，微软对其双屏Windows10又有了新的设计。

    微软对可折叠Windows设备的新专利曝光
    微软对可折叠Windows设备的新专利曝光

    微软正在研发传闻已久的代号“半人马座”的可折叠设备，预计将受益于OneCore、Windows Core OS/LiteOS和模块化元素。

    这项专利名称为“集成黎明模拟的移动智能设备”，于2017年底由微软提出申请，并于2019年7月4日由美国专利局公布。

    根据专利，它可以作为卧室中的定时灯，在唤醒前30分钟到2小时内逐渐亮起。黎明模拟可以适应晨间的皮质醇反应，也可能有助于平衡褪黑激素。

    该专利详述了具有黎明模拟功能的双屏设备，并且被配置为使第一屏幕作为时钟显示器操作。双屏幕组件的第一部分或第一屏幕还提供各种功能，例如电子邮件，音乐，视频，计算器功能，日历功能，语音备忘录功能等。

    微软表示，在该技术的一个示例中，设备包括第一屏幕，第二屏幕和控制器。在一些示例中，第二屏幕物理地耦合到第一屏幕，并且面向与第一屏幕不同的方向。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软对可折叠Windows设备的新专利曝光http://news.zol.com.cn/721/7210722.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7210722.html report 842 中关村在线消息：近日据外媒爆料，据专利部门批准的一项新专利申请表明，微软对其双屏Windows10又有了新的设计。微软对可折叠Windows设备的新专利曝光微软正在研发传闻已久的代号“半人马座”的可折叠设备，预计将受益于OneCore、Windows Core OS/LiteOS和模块化元素。这...
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