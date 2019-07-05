中关村在线消息：近日据外媒爆料，据专利部门批准的一项新专利申请表明，微软对其双屏Windows10又有了新的设计。



微软对可折叠Windows设备的新专利曝光

微软正在研发传闻已久的代号“半人马座”的可折叠设备，预计将受益于OneCore、Windows Core OS/LiteOS和模块化元素。

这项专利名称为“集成黎明模拟的移动智能设备”，于2017年底由微软提出申请，并于2019年7月4日由美国专利局公布。



根据专利，它可以作为卧室中的定时灯，在唤醒前30分钟到2小时内逐渐亮起。黎明模拟可以适应晨间的皮质醇反应，也可能有助于平衡褪黑激素。

该专利详述了具有黎明模拟功能的双屏设备，并且被配置为使第一屏幕作为时钟显示器操作。双屏幕组件的第一部分或第一屏幕还提供各种功能，例如电子邮件，音乐，视频，计算器功能，日历功能，语音备忘录功能等。



微软表示，在该技术的一个示例中，设备包括第一屏幕，第二屏幕和控制器。在一些示例中，第二屏幕物理地耦合到第一屏幕，并且面向与第一屏幕不同的方向。

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