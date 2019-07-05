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    《荒野大镖客2》登陆PC新证据：成就代码泄密

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：据报近日外媒又发现了一个《荒野大镖客2》登陆PC新的证据，是来自R星官方社交俱乐部网站的源代码。

    《荒野大镖客2》登陆PC新证据：成就系统曝光
    《荒野大镖客2》登陆PC新证据：成就代码泄密

    这是国外Twitter用户JakoMako51发布的推文。其中R星的社交俱乐部源代码中有提到《荒野大镖客2》PC版的成就。

    他说到：“《荒野大镖客2》将登陆PC的事实现在已经相当明显了。#RDR2#

    reddeadredemption2pc

    #RedDeadRedemption2 #rdr2pc

    #reddeadredemption

    RDR2_PC_Accomplishments:"Accomplishments"

    You can search for "RDR2_PC" in the following link:https://s.rsg.sc/sc/js/20190628bbee/build/locale-en-US-json.js”

    最近Take Two CEO曾表示，很容易将《荒野大镖客2》带到PC平台，而且登陆PC对他们来说并没有什么不好的地方。可以说这是距离官方承认登陆PC最近的一次了。

    这个推文下面有国外网友Hakon回复说：“我们都知道《荒野大镖客2》将登陆PC，不过我觉得这是一个相当好的证据。

    （文中图片来自个人推特）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：《荒野大镖客2》登陆PC新证据：成就代码泄密http://news.zol.com.cn/721/7210706.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7210706.html report 827 中关村在线消息：据报近日外媒又发现了一个《荒野大镖客2》登陆PC新的证据，是来自R星官方社交俱乐部网站的源代码。《荒野大镖客2》登陆PC新证据：成就代码泄密这是国外Twitter用户JakoMako51发布的推文。其中R星的社交俱乐部源代码中有提到《荒野大镖客2》PC版的成就。...
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