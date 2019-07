中关村在线消息:据报近日外媒又发现了一个《荒野大镖客2》登陆PC新的证据,是来自R星官方社交俱乐部网站的源代码。



《荒野大镖客2》登陆PC新证据:成就代码泄密

这是国外Twitter用户JakoMako51发布的推文。其中R星的社交俱乐部源代码中有提到《荒野大镖客2》PC版的成就。

他说到:“《荒野大镖客2》将登陆PC的事实现在已经相当明显了。#RDR2#

RDR2_PC_Accomplishments:"Accomplishments"

You can search for "RDR2_PC" in the following link:https://s.rsg.sc/sc/js/20190628bbee/build/locale-en-US-json.js”

最近Take Two CEO曾表示,很容易将《荒野大镖客2》带到PC平台,而且登陆PC对他们来说并没有什么不好的地方。可以说这是距离官方承认登陆PC最近的一次了。

这个推文下面有国外网友Hakon回复说:“我们都知道《荒野大镖客2》将登陆PC,不过我觉得这是一个相当好的证据。

